Per la prima volta a Roma, all’interno delle sale del Radisson Blu Hotel di Roma, attraverso banchi di assaggio e seminari tematici, operatori e appassionati di tutto il mondo potranno scoprire e degustare una delle eccellenze vinicole italiane: l’Aglianico.

Le origini dell’Aglianico sono antichissime, sembra infatti che sia stato introdotto in Italia dai Greci intorno al VII secolo a.C. Non ci sono certezze sulle origini del nome, che potrebbero risalire all'antica città di Elea (Eleanico), sulla costa tirrenica della Campania, o essere più semplicemente una storpiatura della parola Ellenico. Testimonianze storico-letterarie sulla presenza di questo vitigno si trovano in Orazio, che cantò le qualità della sua terra natia Venosa e del suo ottimo vino. Secondo altri, il nome (Elleanico o Ellenico) divenne Aglianico durante la dominazione aragonese nel corso del XV secolo, a causa della doppia “L” pronunciata “gli” nell’uso fonetico spagnolo.



Il vitigno a bacca rossa Aglianico da sempre produce alcuni tra i migliori vini rossi del sud Italia dove ha trovato i migliori terroir in cui esprimersi, e in modo particolare in Campania dove si producono due DOGG (Taurasi e Aglianico del Taburno) e in Basilicata, sui terreni vulcanici del monte Vulture, dove viene prodotto l’Aglianico del Vulture DOCG.



Sabato 17 febbraio, dalle 14 alle 19, e domenica 18 febbraio 2018, dalle 12 alle 19, la manifestazione “Aglianico a Roma” permetterà a tutti di degustare oltre 100 vini presentati da 38 aziende provenienti dai più vocati territori d’elezione come Terra di Lavoro, Taurasi, Taburno, Cilento, Vulture anche se non mancheranno sorprese da altri terroir meno conosciuti.

Due i seminari in programma sabato 17 mentre domenica 18, oltre ad una imperdibile verticale di Taurasi, avremo l’onore di ospitare la presentazione dell’ultimo libro di Luigi Moio (professore ordinario di Enologia all'Università degli Studi di Napoli Federico II).



Programma sabato 17 febbraio



Ore 14.00 - Apertura banchi di assaggio



Ore 14.30 - Seminario a cura di Luciano Pignataro e Marco Cum: “Le regioni dell’Aglianico – doppia orizzontale 2011/2013” con Fortunato Sebastiano (enologo) e Gennaro Reale (VignaViva Agroenologia). In degustazione alcune tra le zone di maggior diffusione dell'aglianico, lette attraverso i vini prodotti in due annate molto diverse tra loro dal punto di vista climatico. Saranno presenti i vini di: Mustilli per il Sannio, Villa Raiano e Tenuta Cavalier Pepe per l'Irpinia, Casa di Baal per le colline salernitane, Musto Carmelitano e Tenuta I Gelsi per il Vulture. Prenotazione Obbligatoria.



Ore 17:00 – Seminario a cura di Luciano Pignataro e Andrea Petrini: Verticale storica Aglianico del Taburno “Vigna Cataratte” Azienda Agricola Fontanavecchia”. Annate in degustazione: 1997 – 1999 – 2000 – 2001 – 2005 – 2006 – 2008 – 2009. Prenotazione obbligatoria.



Ore 19:00 – Chiusura banchi di assaggio



Programma domenica 18 febbraio



Ore 12.00 - Apertura banchi di assaggio



Ore 12.30 – Luigi Moio presenta “Il Respiro del Vino” (Mondadori). Colloquio con Luciano Pignataro. Entrata gratuita.



Ore 16:00 – Seminario a cura di Luciano Pignataro e Marco Cum: Verticale storica Taurasi “Contrade di Taurasi” con la partecipazione di Sandro Lonardo. Annate in degustazione: Taurasi 1999 – Taurasi 2001 – Taurasi 2004 – Taurasi 2010 – Taurasi “Vigne d’Alto 2011- Taurasi “Coste” 2011. Prenotazione obbligatoria.



Ore 19:00 – Chiusura banchi di assaggio



Aziende presenti alla manifestazione

Antico Castello

Cantina Il Passo

Cantine del Notaio

Cantine Re Manfredi

Cantine di Venosa

Casa di Baal

Consorzio Tutela Vini Sannio

Contrade di Taurasi

Donnachiara

Fattoria Albamarina

Feudi di San Gregorio

Fontanavecchia

Francesco Radino

Generazione Vulture

Elena Fucci

Basilisco

Bisceglia Winery

Carbone vini

Grifalco

Musto Carmelitano

Il Cancelliere

La Cantina di Enza

Macchie Santa Maria

Michele Laluce

Mier Vini

Mila Vuolo

Nifo Sarrapocchiello

Paternoster

Rossovermiglio

San Salvatore 1988

Tenuta Cavalier Pepe

Tenuta I Gelsi

Tenuta Scuotto

Tormaresca

Villa Matilde

Villa Raiano

Viticoltori De Conciliis



Ospiti food: Azienda Agricola "Il Poggio del Picchio" - Produzione e Vendita di Marmellate e Confetture Artigianali senza addensanti, coloranti e conservanti.

Modalità di acquisto dei biglietti di entrata



Ingresso alla manifestazione (non occorre prenotazione): costo 20€

Convenzioni

Sommelier: 15€ (previa dimostrazione con tesserino valido anno corrente)

Soci Riserva Grande 15€



Acquisto Seminari (iscrizione obbligatoria: eventi@riservagrande.com)



Seminario “Le regioni dell’Aglianico”: 40€

Seminario “Verticale storica Aglianico del Taburno “Vigna Cataratte” Azienda Agricola Fontanavecchia: 40€

Seminario “Verticale storica Taurasi Contrade di Taurasi”: 40€

Acquisto due seminari: 70€

Acquisto tre seminari: 90€



Con l’iscrizione ad almeno un seminario si ha diritto all’entrata gratuita ai banchi di assaggio



“Aglianico a Roma”

Sabato 17 e Domenica 18 febbraio 2018 - ore 12.00 – 19.00

Radisson Blu Hotel, Via Filippo Turati 181 - Roma

Info e accrediti operatori: eventi@riservagrande.com

Prevendita biglietti su www.aglianicoaroma.com