Agli uomini non piacerà al Teatro Due

TeatroSenzaTempo in collaborazione con KA.ST presenta: Agli uomini non piacerà.



7 Giugno ore 21.00

8 Giugno ore 21.00

9 Giugno ore 18.00

9 Giugno ore 21.00

Teatro Due Roma

Vicolo dei due Macelli, 37



Con: Valeria Persi e Giulia Pagnacco

Testo di: Laszlo Barbo

Regia di: Laszlo Barbo e Christian Galizia

Accompagnamento musicale dal vivo: Filippo Gregoretti

Organizzazione: Sabina Pariante



Cosa fareste se svegliandovi sul divano scopriste che nel vostro sgabuzzino c’è un uomo legato e imbavagliato? Per Giulia, che si autodefinisce una ragazza spumeggiante, la risposta è: “Chiamo la mia psichiatra!” Wanda, la sua psichiatra, trova spumeggiante al massimo un chinotto.

Giulia, le giura di non ricordarsi nulla, ma a quanto pare ha gonfiato di botte e legato nello sgabuzzino l’ennesimo uomo che l’ha delusa e tradita.

Presa dal panico implora Wanda, la psichiatra che l’ha in cura da anni senza aver raggiunto alcun risultato, di aiutarla. Wanda risponde all’ennesima richiesta d’aiuto di Giulia, per accertarsi che il mix di farmaci che ha fatto non sia pericoloso.



Giulia e Wanda sono due donne completamente differenti, si ritrovano in un appartamento a parlare di vita, uomini e relazioni. Wanda per Giulia è una guru eccentrica ed eccessiva, Giulia è un’allieva goffa e senza speranza che cerca l’amore in tutti i modi più sbagliati.

In un continuo scambio di opinioni ed esperienze le due donne parlano di argomenti attuali e dissacranti, in cui ogni spettatore potrà riconoscersi.



Un viaggio all’interno dei rapporti con l’altro sesso che sfocia in uno scenario tragicomico, costellato di allucinazioni, svenimenti, deliri, doppi sensi e colpi di scena. Non è una lotta fra fazioni, ma un caustico colpo di realtà su quello che di sbagliato fanno gli uomini e, senza falsi pudori, anche le donne.



