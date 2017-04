Il festival "Afro Fest" nasce nel 2015 e giunge quest'anno alla sua terza edizione. La manifestazione è promossa dall'associazione culturale Destination West Africa attiva dal 2010 e punto di riferimento in Italia per lo studio della danza e della musica africana attraverso, laboratori, seminari, workshops ed eventi. Il festival si tiene nella zona di Roma sud, immerso nella campagna romana della riserva naturale di Decima Malafede. Tre giorni, per ricreare un villaggio in cui immergersi nella musica, nella danza e nella cultura africana con la presenza di artisti di fama internazionale. Il Festival è ospitato all'interno degli spazi messi a disposizione dalla Cooperativa Agricoltura Nuova, da anni impegnata nella salvaguardia dell'area, nella produzione agricola biodinamica e in allevamenti biologici, che si occuperà anche della ristorazione. Il festival ha un target che superano i confini della capitale con un pubblico che si muove da tutta Italia e oltre per partecipare a workshops con artisti di altissimo livello internazionale.