FESTIVAL ECO-SOSTENIBILE DEDICATO ALLA DIFFUSIONE DELLE ARTI DEL WEST AFRICA

AfroFest promuove la conoscenza e la comprensione dell’Africa da un punto di vista ricchissimo e affascinante: quello dell’arte nelle sue differenti forme di espressione, troppo spesso dimenticate. AfroFest rende dunque disponibili quei prodotti culturali che diversamente sarebbero inaccessibili, creando un momento di incontro e scambio culturale fra le nuove generazioni africane presenti in Europa ed i paesi ospitanti, proponendo al contempo una strategia di sviluppo culturale non convenzionale e uno stile di vita eco-sostenibile.



AfroFest vuole essere un ponte per accedere a una terra in fermento con un ricchissimo potenziale.



Un ponte costruito attraverso un viaggio nella cultura più profonda dell’Africa, quella legata alla terra, alla danza, alla musica e alle arti visive, alla scoperta di nuove risorse, prospettive e punti di incontro che questo continente riesce costantemente a riservarci.



AfroFest è il luogo dove inaspettatamente il mondo si capovolge e l’Africa diventa protagonista con attività sul territorio, workshop, laboratori e performance gratuite.



Tre giorni nella magnifica Riserva Naturale Decima Malafede, all’interno degli spazi della Cooperativa Agricoltura Nuova, impegnata nella salvaguardia dell’area, nell’agricoltura biodinamica e negli allevamenti biologici. Qui, da ormai 4 anni, appassionati da ogni parte del mondo accorrono per seguire workshop con star internazionali ed il numero di visitatori che assistono ai concerti e alle performance serali è sempre crescente.





Ingresso gratuito, partecipazione ai workshop solo per associati previa iscrizione.

