Afro Divas al Teatro Tor Bella Monaca

Le più belle canzoni di Aretha Franklin, Etta James, Nina Simone, Tina Turner, Gloria Gaynor, Witney Houston, Alicia Keys, Beyoncé, Rihanna, Alexandra Burke, Emeli Sande… in un intenso concerto acustico, interpretate dalla splendida voce di Alessandra Procacci (finalista All Together Now) e dal pianoforte di Sebastian Marino. Un sentito omaggio ad alcune delle più rappresentative interpreti femminili.



Influenzato dal Blues, che esce dalle comunità di schiavi afroamericani e cresce fino a diventare una dei generi musicali più popolari al mondo, il Rhythm and Blues, o R’n’B, rappresenta genericamente la musica contemporanea popolare degli afroamericani. Il termine viene utilizzato a partire dal 1949 in sostituzione del termine race music, chiaramente offensivo. Inizialmente soltanto una versione ritmata del blues, finirà per influenzare a sua volta più generi musicali, compreso il rock and roll e negli anni ’60 la musica Soul. Ritorna fortemente in auge negli anni ’80 e giunge fino a noi, in una combinazione di elementi r’n’b, pop, soul, funk, hip hop, dando vita a notevoli successi musicali.



Alessandra Procacci

Cantante dotata di una voce nera e grintosa, che gli consente di interpretare un vasto repertorio blues, R&B e soul. Si forma al “Saint Louis College of Music” e partecipa giovanissima, attirando grande attenzione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori, al Festival Show, a Music Star e, in televisione, ad Amici di Maria de Filippi nel 2011. Dopo un altro periodo di studio fecondo, partecipa con enorme successo come finalista al programma di Canale 5 All Together Now 2019 condotto da Michelle Hunziker. È da poco autrice di alcuni suoi brani inediti che verranno presto prodotti. Il progetto Afro Divas, pensato con la complicità di Uniarts, la vede impegnata nel suo repertorio preferito con il pianista Sebastian Marino.

Sebastian Marino

Pianista eclettico, diplomato a pieni voti presso il conservatorio “L. Refice” di Frosinone, approfondisce lo studio del jazz, del latin e della musica brasiliana con eccellenti docenti e pianisti (Kikoski, Rea, Iurich, Filippini, Sanna, Porto, Zulueta). Collabora e prende parte a tournée con grandi artisti della musica leggera italiana (band di Cirillo, Morselli, Mazza, e ancora Albano, Fogli, Zanicchi). Come band leader del suo trio e successivamente con gli ABC partecipa ai migliori festival nazionali di jazz (Atina, La Spezia, Tuscia, Ostia Antica). Il progetto Afro Divas, con la cantante Alessandra Procacci, lo vede impegnato anche nelle riscritture per piano solo dell’intero repertorio del concerto. È anche impegnato con il cantante cubano Joel Torres nel progetto Cuban Feeling.



Giovedì 27 febbraio ore 21



con Alessandra Procacci voce

Sebastian Marino pianoforte

introduce Giancarlo Arientoli

ideazione e regia Uniarts



