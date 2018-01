Afro Carnival Edition - Fish & Beat ft. The Busy Twist

Speciale edizione di Carnevale per il consueto appuntamento del venerdì con il Fish & Beat.



Per la prima volta a Roma, The Busy Twist, della scuderia della Soundway Records, powered by Tips - Radio, Events & Management.



In occasione del Carnevale, la serata Fish & Beats di venerdì 9 febbraio, promossa da Scup Sportculturapopolare diventa una festa dedicata all'Africa e alle contaminazioni musicali.



Ospiti in consolle il duo The Busy Twist, prodotti dall’attivissima etichetta inglese Soundway Records, con il suo entusiasmante carico di ritmi africani conditi con l’elettronica made in uk.



LINE UP

From 19:00 till' late



THE BUSY TWIST dj set



Opening/Closing Act: JUNGLA EST Ant aka A-Tweed & MONDO CANE - World Wild Beatz] live/dj set - electro afro tropical psychedelia from Pigneto



The Busy Twist è un duo di DJ/Producer originari di Londra, il cui sound è incentrato sul ricongiungimento dei punti in comune fra musica Afro, Latin e UK Bass, sviluppando un concetto musicale che va ben oltre la fusione dei tre generi citati ma presenta una straordinaria e genuina capacità di “crossover”.

Il loro EP di debutto “Friday Night” è uscito per l’etichetta di culto Soundway Records e pone infatti in evidenza la forte riduzione del gap fra la scena musicale londinese e quella ghanese, attraverso lo sforzo di catturare la vivacità e il calore di entrambe le culture.

Oltre le rive dell'Africa occidentale, nella loro musica è sempre più presente la risonanza delle radici colombiane, in un legame sviluppato dopo una serie di viaggi nel paese negli ultimi anni e promosso con delle eccellenti produzioni insieme alla gente del posto e dall’incontro con artisti come Nidia Gongora e Chongo de Colombia.

Il progetto The Busy Twist nel frattempo continua ad inanellare una serie di remix per Palenque Records, Systema Solar e Ghetto Kumbé, e nel 2018 è previsto un gran numero di uscite originali.

Non vi è alcun dubbio che in un futuro non troppo distante troverete i Busy Twist che scaldano le temperature delle piste da ballo di tutto il mondo oltre la soglia consentita!





Ogni venerdì a Scup – Sport e Cultura Popolare, lo spazio polifunzionale nato nel maggio del 2015 con l'occupazione degli stabili abbandonati di via della Stazione Tuscolana 84, trovate un menu di pesce a prezzi popolari e note musicali di gusto a cura dei dj che si alternano alla consolle. L'iniziativa, nata in collaborazione e sostegno all'Osteria del csoa Corto Circuito, è ora diventata un appuntamento settimanale, occasione per chi frequenta i corsi di sport durante la settimana o per chi non lo conosce ancora, per iniziare il w.e. all'insegna della convivialità, del buon cibo e del buon vino, e della buona musica, in una formula accessibile a tutti.