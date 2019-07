L'evento è previsto per il giorno 20 luglio presso la sede UNAR di Roma ed è organizzato dall'associazione culturale Camrol Camerunesi di Roma e Lazio. AFRICA IN MINIATURA rappresenta un'occasione per conoscere storie di immigrati di successo in Italia, stilisti artisti e musicisti si esibiranno per dimostrare che l'inclusione è possibile ed è un arricchimento per il nostro Paese. L'evento inizierà alle ore 12.30 con la conferenza sul settore Immobiliare in Camerun e una seconda conferenza sull'immagrazione alle 14.30 con la quale conosceremo storie di successo di immigrati africani. È previsto un lunch time alle 13.30 e l'evento continuerà nel pomeriggio con un workshop interessantissimo su l'antica tradizione Camerunese del sedersi.Seguiranno la sfilata di un famoso stilista senegalese e l'estrazione di un biglietto a/r per Yaoundé la capitale del Camerun. La serata si concluderà con un buffet etnico seguita dall'esibizione di un famoso pianista africano e una cantante lirica. Parte dell'incasso della lotteria verrà devoluto per la realizzazione di un Panificio Sociale in Camerun. L'ingresso è gratuito e il costo del biglietto della lotteria è di 5€ per tutte le altre info consultare la pagina facebook Camerounais de Rome-Italie Camrol.