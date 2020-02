AffordableArtFair#2 "In the Mood for Love", mostra d'arte

Affordable Art Fair#2



IN THE MOOD FOR LOVE

Acquerelli, illustrazioni, oggetti d’arte, vintage

Venerdì 14 ore 18 – 21

Sabato 15 ore 11 -20



Hotel Re testa Testaccio

Ingresso libero



Nel cuore del Quartiere Testaccio, sulla terrazza coperta del Re testa Hotel si svolgerà venerdì 14 e sabato 15 febbraio la seconda edizione dell’Affordable Art Fair “In the mood for love”



Innamorarsi di acquerelli, illustrazioni d’arte, oggetti vintage e piccola gioielleria per regalarne o regalarsi un po’ di bellezza.



Artisti e artigiani esporranno le loro creazioni al primo piano dell’ Hotel Re Testa venerdì 14 febbraio dalle 18 alle 21 e sabato 15 febbraio dalle 11 alle 20 con ingresso libero.



Venerdì alle 19 sarà presentato il libro di poesie edito da Ensamble “Graffi di Vita” di Chiara Famooss Paolini



L’Affordable Art Fair# 2 è stato realizzato con la preziosa collaborazione di Cristina Eidel che è stata una delle prime creative a portare l’arte negli Hotel di Roma con l’Atelier del Granaio e grazie ai contributi fotografico di Constantino Papaioannou





Info e contatti



Oriana Picciolni

info@orianapicciolini.it

www.orianapicciolini.it



https://atelierdelgranaio.com

http://hotelretesta.it