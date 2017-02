Affette da affitto al Teatro L'Aura

Un altro grande debutto al Teatro L'Aura AFFETTE DA AFFITTO scritto e diretto da Francesca Milani. Emozione per la prima opera interamente scritta e diretta dalla poliedrica attrice reduce dalle risate di Colorado. In scena con lei Chiara Canitano e Roberta Mastromichele. Tre donne diverse, per diversi motivi, si ritrovano a condividere lo stesso appartamento. Nulla sembra accomunarle… ma l'arrivo di un ospite inatteso in una notte come le altre, che in realtà si rivelerà non esserlo affatto, darà loro modo di scoprire di essere più simili di quanto mai avrebbero immaginato. Risate, un velo di noir e continui colpi di scena condurranno lo spettatore all'inaspettato finale!! Dal 16 al 19 febbraio e dal 16 al 19 marzo 2017 uno spettacolo da ridere sull'universo femminile, sul mondo del precariato, sulle dinamiche dei single, sugli appartamenti condivisi…e non solo Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/affette-da-affitto/ AFFETTE DA AFFITTO dal 16 al 19 febbraio 2017 e dal 16 al 19 marzo 2017 Dal giovedì al sabato ore 21 domenica ore 18 al Teatro L'Aura Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37) Roma Zona Viale Marconi info e prenotazioni 0683777148 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com