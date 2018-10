Aesthetics mostra all'Arte Borgo Gallery

Prende il via sabato 13 ottobre alle ore 18.00, a Roma, presso lo spazio espositivo di Arte Borgo Gallery in Borgo Vittorio 25 Roma la mostra personale di Claudia De Benedittis, Florence Granozio, Serghey Teplyakov dal titolo “Aesthetics”

In programma fino al 27 ottobre, la mostra è organizzata e curata da Anna Isopo e vedrà la presenza dello Storico dell’arte Giorgio Vulcano.

Aesthetics propone l’inesauribile concetto dell’estetica nell’arte contemporanea.

Senza arrogarsi di chiarire il concetto, tema assai ampio e discusso, la mostra si propone di condurre il fruitore alla riflessione del bello con argomenti di stimolo dettati dalle diverse interpretazioni dei tre artisti.

L’interpretazione soggettiva della bellezza è acclamata da Claudia De Benedittis, Florence Granozio , Serghey Teplyakov in maniera differente: nelle forme, nei pensieri, nei luoghi ed esorta lo spettatore all’emozione permettendogli la correlazione tra arte ed estetica.

Claudia De Benedittis pittrice profonda, versatile, in sé una grande esigenza di esprimere il proprio vissuto attraverso la pittura. Le sue opere ritraggono stati dell'animo umano, immagini della natura ed espressioni del mondo animale.

Florence Granozio artista e architetto oggi insegnante d’arte, è l’ideatrice di “Kreami”, una tecnica innovativa che si fonda sul recupero di plastiche derivanti da oggetti di uso quotidiano e sulle loro trasparenze.

Serghey Teplyakov, il rigore e l’equilibrio estetico spiccano nelle sue opere rivelando con raffinate interpretazioni di soggetti classici l’eleganza nella forma e la considerevole sapienza nell’uso dei colori .

Con la mostra Aesthetics, si desidera che lo spettatore percepisca ispirazioni attraverso le opere dei tre artisti lasciando che il singolo fruitore enfatizzi in maniera soggettiva il legame tra arte e bellezza.



La mostra Aesthetics sarà visitabile dal 15 al 27 ottobre 2018, l’inaugurazione si svolgerà sabato 13 ottobre 2018 alle ore 18.00 su invito

Arte Borgo Gallery

Borgo Vittorio 25 - Roma

Orari mostra:

lunedì 15.00 /19.00

dal martedì al venerdì 11.00 / 19.00

sabato 10.00/13.00

Informazioni: 345-22.28.110 www.arteborgo.it info@arteborgo.it