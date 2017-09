Adriano Meliffi presenta "ACo" all'Auditorium Parco della Musica

Il 30 settembre al Teatro Studio dell' Auditorium Parco della Musica - Roma, Adriano Meliffi presenta ACo.



"ACo è la fusione tra il mondo dentro di me e il mondo fuori di me, l'abbraccio da cui nasce la mia musica".

È il punto d'incontro di esperienze, scambi di idee e di parole dette al momento giusto, un viaggio fatto di tante persone che si incontrano in un unico luogo.

ACo è tante canzoni lasciate per anni in un cassetto. Ora pronte per essere condivise.



La rassegna "Jammin' 2017" è organizzata dal Saint Louis College of Music, una "vetrina" per musicisti emergenti.



ACo porta con sé brani originali e una formazione variegata:

Adriano Meliffi: voce, pianoforte, tastiere

Alessandro Molinaro: chitarre

Luke Lavorgna: chitarre, voce

Flaminia Lobianco: voce, tastiere

Francesco Angiolini: batteria, percussioni, voce

Giuseppe Di Pasqua: basso, voce

Lisa Fiorani: voce

Marco Pasquariello: pianoforte, tastiere, voce



Ospiti: Carlotta Leproux, Francesco Sacchini, Giulia Fortini, Resina, Valeria Piccolo per una piccola anteprima dell'album N in uscita il 10 novembre.



Inizio concerto h 21:00

Auditorium Parco della Musica

Biglietto intero: €10