Adriano Bono in concerto al Circolo Coda di Gallo

Dopo la tournèe estiva di presentazione del nuovo album che l'ha portato con tutto il suo carrozzone reggae circense in lungo e in largo per lo stivale, nel periodo invernale l'artista romano torna a presentarsi al pubblico in versione en solo, ossia one-man-reggae-band, come un moderno cantastorie o menestrello del reggae, armato soltanto di stomp-box e di sonagli alle caviglie, oltre naturalmente al suo inseparabile e micidiale ukulele. Con questo semplice armamentario proporrà un coinvolgente viaggio attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica giamaicana. Normalmente a un certo punto saltano i tavoli e la serata si risolve in festa danzante con tanto di limbo-contest finale.