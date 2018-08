La disco music degli Adika Pongo arriva sulla spiaggia di Fregene

Domenica 9 Settembre dalle ore 17:30, GRECCO ENJOY LIVE MUSIC presenta la Disco Music di ieri e di oggi degli Adika Pongo presso il Gilda on the Beach.



🔷 ADIKA PONGO 🔷

Affermata realtà musicale dal 1994, sono oggi considerati la massima espressione della “Disco Soul” italiana.

Dal 1994, anno in cui leader e fondatore del

gruppo era quel Niccolò Fabi che sarebbe poi divenuto cantautore

affermato, la band (capitanata dal bassista Alessandro Benedetti e

dal sassofonista Costantino Ladisa) non ha mai smesso di proporre

la propria musica e la propria energia in giro per tutta Europa.

Con una media di un centinaio di date l’anno si sono prefissati il compito di portare in giro in Italia e in Europa, quella che viene chiamata “Soul Disco” e che era suonata da band come gli Chic, gli Earth Wind & Fire, le Sisters Sledge e la Kool & The Gang.

Un vero “Tribute to The Disco” atto a creare un gioco fatto di buona musica e tanta energia condivisa con il pubblico.

Una serata imperdibile, tra brani originali e omaggio a grandi band, in cui sarà impossibile restare seduti, VI ASPETTIAMO !



Sul Palco

Francesca Silvi - Lead Vocals

Costantino Kosta Ladisa - Sax and Backing Vocals

Alessandro Benedetti - Bass

Alessio Scialo' - Keyboards

Andrea Pupi Merli - Drums

Pablo Enrique Oliver - Percussions

Alberto Lombardi - Guitar and Backing Vocals

Inizio della serata alle ore 17:00 con il DJ SET di Stefano Mascaro

Grecco Enjoy - Bistrot & Live Music - presso Gilda on the Beach Lungomare di ponente 11 - Fregene

INFO e PRENOTAZIONI

Gilda on the beach

06 6196 8046

info@gildaonthebeach.com