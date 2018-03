Actress e Mount Kimbie al Circolo degli Illuminati

Sabato 24 marzo Battito e Minù presentano uno degli eventi più attesi per questo 2018 a Roma, all’interno delle rassegne di musica elettronica.



Alla consolle del Circolo degli Illuminati, in anteprima nazionale, ci saranno Mount Kimbie e Actress: le nuove stelle dell’IDM “Made in Britain”. Il dj set fa parte del tour primaverile che toccherà diverse città europee, in cui verranno proposte delle selezioni inedite a cavallo tra musica techno e quella più sperimentale.



A seguire il set di Tama Sumo, che ha plasmato in modo determinante il sound house del famoso Berghain / Panorama Bar e quello di Lakuti, punta di diamante della scena elettronica inglese e sudafricana.



MOUNT KIMBIE



I Mount Kimbie sono i nuovi fenomeni dell’elettronica britannica. Partendo dalla dubstep, il duo composto da Dominic Maker e Kai Campos ha aggiunto elementi riconducibili all’IDM, alla musica ambient e all’ R&B, creando un repertorio unico che li ha resi “esclusivi”.



Conosciutisi durante gli anni dell’università a Londra, Dominic e Kai iniziano a lavorare a due Ep accolti con grande entusiasmo della critica del Regno Unito e del settore.



Il primo album “Crooks & Lovers” pubblicato nel 2010 dall’etichetta Hotflush da un'accelerata al loro successo, portandoli a esibirsi anche in Europa e al 2011 al SXSW e al Coachella negli USA.



Nel 2012 firmano con la celebre etichetta, Warp Records e affiancano Squarepusher nel suo tour internazionale. Le loro performance assumono sempre di più le dimensioni di un live vero e proprio grazie all’aggiunta di batteristi e tastieristi. Il loro secondo album “Cold Spring Fault Less Youth” li incorona come uno dei progetti più progressisti del momento. Iniziano a collaborare con artisti del calibro di King Krule e James Blake e Micachu pubblicando alcuni singoli. Sempre nello stesso periodo remixano tracce per The XX, Foals e The Big Pink.



A settembre 2017 esce il nuovo album “Love What Survives”, un lavoro che percorre strade più vigorose e ruvide, più vicine alla corrente wave e post-rock che conferma la volontà dei Mount Kimbie di esplorare continuamente nuovi orizzonti musicali.







ACTRESS



Negli ultimi 8 anni Darren J Cunningham Con il suo progetto Actress, ha rinnovato significativamente il genere bass e IDM.



I suoi quattro album sono stati pubblicati da etichette di prima fascia come la Ninja Tune, Honest Jon’s (label fondata e curata da Damon Albarn) e Werkidiscs dove dance, techno, drum ‘n bass, IDM e bass music vengono raccolti con grande originalità.



Il suo ultimo album AZD ha proiettato il producer di Wolverhampton tra gli artisti di prima di fascia nel mondo dell’elettronica.



Memorabili sono state anche le sue esibizioni al Sonar Festival, Berghain o alle installazioni al Tate Modern realizzate in collaborazione con i visual artist Yayoj Kusama e Agnes Martin.



Il suo apporto alla musica elettronica inglese è accresciuto ulteriormente grazie al lavoro svolto come label manager con la sua etichetta “Werkdiscs”, con cui ha lanciato artisti come Disrupt, Zomby, Lukid and Starkey.



TAMA SUMO



Ha mosso suoi primi passi nel mondo della musica elettronica nel quartiere Kreuzberg di Berlino, luogo ormai divenuto “cult”, grazie alla presenza di club di prestigio mondiale come il Berghain/Panorama Bar. Malgrado la forte identità collegata agli epicentri più vivi e influenti in Germania, i legami musicali di Tama Sumo sono perlopiù legati alla house music proveniente da New York. Ottenuta la residency nel Globus/Tresor: un locale perlopiù orientato verso la techno music, inizia un periodo di sperimentazione e di fusione tra generi diversi, rendendo i suoi set ricchi di proposte e di ascolti. I suoi ottimi rapporti con quello che è stato il nucleo organizzativo del Berghain, le hanno permesso in seguito di diventare una resident dj proprio del Panorama Bar, consolidandone definitivamente la carriera, tanto da essere inserita dalla German Groove Magazin tra i migliori 50 migliori deejay nazionali in circolazione.



LAKUTI



Nasce in Sud Africa e riceve un'educazione musicale improntata sul jazz e musica soul, ma l'ascolto della house music proveniente da Chicago è determinante nella sua formazione. Dopo essersi destreggiata in underground parties nelle periferie di Johannesburg, Lakuti si trasferisce prima a Toronto e in seguito a Londra, dove il leggendario Earl Gateshead la accoglie sotto la sua ala protettiva. Da lì una rapida ascesa che le permette di suonare nelle migliori piazze europee come il Panorama Bar di Berlino, il Concrete di Parigi e il Fabric di Londra.“



