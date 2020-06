Acquerelliamo al Parco dei Castelli Romani: En plein air al Tuscolo

Sabato 13 giugno, con una sorta di minicorso diviso in sei appuntamenti, si vogliono cogliere gli scorci naturalistici e paesaggistici del Parco dei Castelli Romani en plein air.

I partecipanti saranno introdotti alla pittura ad acquerello da maestri acquarellisti. Come già nelle passate edizioni della pittura en plein air, le opere oggetto degli appuntamenti saranno esposte in una mostra finale allestita in un prestigioso sito dei Castelli Romani.

Tutte le informazioni:

TIPOLOGIA: Particolare - DIFFICOLTÁ: Bassa

ACCESSIBILITÁ: SI - APPUNTAMENTO: Ore 9.00

DURATA: Mattinata o intera giornata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 5,00 + ingresso ai siti che lo richiedono

NOTE: Nel caso la durata sia di una intera giornata è da prevedere un pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Il necessario per l’attvità dovrà già essere in possesso dei partecipanti.

INFO E PRENOTAZIONI In labore fructus – 327 4649892 - ilfonlus@virgilio.it