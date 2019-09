Venerdì 27 Settembre 2019, alle ore 18.00, Galleria Vittoria inaugura “Acquazzurra” la mostra personale di Daniela Poduti Riganelli a cura di Tiziana Todi.

La mostra Acquazzurra è dedicata alla bellezza della natura, dei sogni, alla sfida della vita.

Diversi quadri raccontano una storia, ma spetta all’osservatore completarla con le sue intuizioni. Nelle tele omaggi irriverenti ai grandi maestri considerati, da Daniela Poduti Riganelli, semplicemente come compagni di viaggio David Hokcney con le sue piscine splendenti e magnetiche, Hokusay con la magnifica e terrificante onda, Botticelli e Giorgione, mistero e splendore.



Scrive della mostra Alessandra Gatti:



Il mare è in moto perpetuo, è incostante, è indefinito, è multicolore. Il mare è complesso, è amico e nemico dell’uomo, è libertà e trappola, è nostalgia e spensieratezza. “Homme libre (…) La mer est ton miroir”, recitava Baudelaire nell’opera “L'uomo e il mare”, accostando i due elementi che negli abissi più profondi nascondono le ricchezze più infinite. Cosa nasconde il mare? Il mare è imprevedibile e così i quadri di Daniela Poduti Riganelli.

L’artista dedica questa mostra al padre, con cui condivideva l’amore per il mare e la pittura.

Se ci si sofferma per un istante al quadro dal titolo “Sunset” per esempio, si entra in contatto con una assoluta tranquillità in armonia con il paesaggio di fronte a noi. Ricorda il mare di agosto nel tardo pomeriggio: il garrito di un gabbiano, lo slalom tra gli ultimi asciugamani rimasti, l’odore del mare e delle prime avvisaglie di cena. La confortante sicurezza dei colori caldi del tramonto ci dona una sensazione di completezza, ma ecco che in primo piano abbiamo una Marilyn spettinata dal vento. Può essere il preludio di una tempesta in arrivo? […]