Acquaria è uno spettacolo di grande suggestione giocato prevalentemente sulla forza evocativa delle immagini. E' un viaggio attraverso le trasformazioni dell'acqua, il mistero del mare e il fascino del cielo. Un viaggio che diventa metafora del percorso umano, fatto anch'esso di continue trasformazioni, di scoperte e di occasioni di incontro con la bellezza intesa in senso etico più che estetico. Lo spettacolo fa parte di Un Libro chiamato desiderio, progetto vincitore del bando "IO LEGGO" della Regione Lazio. Da gennaio a maggio, toccando periferie e luoghi di aggregazione, tra cui il Punto Luce di Ponte di Nona di Save the Children, il Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Universitario A.Gemelli e la Biblioteca Collina della Pace, Un libro chiamato desiderio promuoverà iniziative dedicate alla lettura utilizzando soprattutto l'arte narrativa del fumetto e dell'illustrazione il cui linguaggio - vicino ai giovani e immediato nella fruizione - consentirà di avvicinare anche i non lettori alla lettura, permettendogli di accedere a forme di comunicazione diversificate.