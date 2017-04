Acquaragia Drom & Mimmo Epifani sul palco dell'Auditorium. Dopo un lungo periodo di gestazione torna a Roma la storica gypsy band degli Acquaragia Drom. Un nuovo e corrosivo progetto discografico realizzato in collaborazione con l'eclettico Mimmo Epifani. Questa volta Erasmo Treglia, instancabile leader del gruppo, ci porta a viaggiare in territori musicali creando un legame stretto tra le nuove composizioni della band ed alcuni brani noti e meno noti, tutti accomunati da un sentimento "ribelle" che trasuda dalle note e dalle parole di ogni canzone.

Questo è Rebelde: un’avventura musicale che parla un linguaggio nomade, di attraversamento di frontiere senza muri, di mescola di generi musicali e che vede insieme una tarantella rom e “Italiano vero” di Cutugno, lo swing manouche e "Lo straniero" di Moustaki, la ballata sinti napoletana e "Io si" di Luigi Tenco.

Tante le sorprese di uno spettacolo e di un progetto che propone ancora una volta un modo originale di fare musica attraverso una attività e un repertorio da usare come colonna sonora di un matrimonio gitano e di una piazza ribelle, utile per fare una serenata o per far ballare tutta la notte.

Il concerto è presentazione del nuovo disco Rebelde che vede la partecipazione, tra gli altri, della graffiante voce di Tonino Carotone, dell'acuto di Paul Fantezie, della sinuosità di Theodoro Melissinopoulos, del ritmo di DJ Click.