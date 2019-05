Arriva a Roma, con un’unica imperdibile data, il concerto spettacolo “ACQUA, TERRA, ARIA, FUOCO – Quartetto d’arti tra Musica, Teatro, Pittura e Danza”, seconda produzione dell’associazione AccaMIdea, realtà d’eccellenza nel campo della formazione e della produzione musicale ad indirizzo classico con sede alle porte di Torino. Ad ospitare questo straordinario evento sarà, sabato 25 maggio 2019 alle ore 21:00, il palcoscenico dell’Off / Off Theatre di via Giulia 20, splendido spazio romano posto in pieno centro.

Il progetto, nato da un’idea della direttrice artistica di AccaMIdea Sara Pelliccia, pone al centro della sua indagine una riflessione profonda su ciò che sta all’origine del nostro essere e della natura delle cose, ambito nel quale la musica, in tutte le culture e fin dall’inizio dei tempi, ha un ruolo centralissimo. Partendo dal pensiero di Empedocle, passando attraverso il moto delle sfere celesti di Pitagora, l’Etere aristotelico e fino a toccare la teoria archetipica di Jung e la mitologia classica, il concerto spettacolo si avvarrà di un linguaggio multidisciplinare capace di porre in dialogo musica, danza, teatro e immagine per portare alla luce i contenuti e le evoluzioni della creazione artistica entro la quale si esprime questa visione ancestrale e primigenia del mondo.

Come afferma la stessa Pelliccia: “Sulla base del pensiero filosofico che ruota attorno alla teoria dei Quattro Elementi e alla loro implicazione nel campo dell’alchimia, della mitologia, dell’astrologia e della psicologia, il concerto spettacolo vuole offrire uno spunto capace di riportare l’attenzione dello spettatore sulla commistione tra forze, simbologie, miti e archetipi talvolta opposti all’apparenza ma che sempre compartecipano all’atto creativo così come alla nostra natura di esseri umani. In una dinamica di continua trasformazione della quale il suono è parte imprescindibile, quest’ultimo rimane unito in modo organico alle altre arti, strumenti di indagine proprio in quanto espressione di quell’origine del tutto dalla quale profondamente proveniamo.”

Un viaggio nella dimensione interiore dell’essere umano, nella complessità delle manifestazioni del mondo, nelle loro continue trasformazioni. Un’esperienza dal forte impatto suggestivo per celebrare la bellezza e le sue forme.

In scena un programma musicale che prevede brani di Bach, Beethoven, Chopin, De Falla, Ibert, Piazzolla e altri grandi compositori, eseguiti da Sara Pelliccia al pianoforte, Lorenzo Mainolfi, Gianni Cristiani e Marco Jorino al flauto traverso (quest’ultimo primo flauto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI). Alla voce recitante l’attrice Maria Grazia Bardascino che interpreterà testi tratti da opere di Cicerone, Pavese, Dickinson, Neruda, Goethe e altri ancora, mentre, su coreografie di Silvia Gatti, danzeranno Luana Seidita, Irene Corcella, Alice Carello.

Biglietto intero 20 euro / ridotto (under 18) 15 euro. Prevendita tramite PayPal sul sito www.accamidea.it/prenotazioni . Prenotazione obbligatoria al 328 62 96 220 oppure all’indirizzo mail info@accamidea.it .



Per informazioni:

AccaMIdea – Polo culturale e centro didattico di musica e arte

via Martiri della Libertà 159 / via XXV Aprile 14

10099, San Mauro Torinese (TO)

tel. 328 6296220

mail: info@accamidea.it

www.accamidea.it

