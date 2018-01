Acoustic Tarab Alchemy alla Filarmonica Romana

A.T.A. è un incontro di suoni e di persone.



Partendo dal misticismo Sufi dei canti di Houcine Ataa e aggiungendo il contributo dei diversi strumenti e delle differenti armonie ed esperienze musicali degli artisti che fanno parte del progetto, si è generata una progressiva trasmutazione dei linguaggi sfociata in un un'unica nuova espressione musicale.



Il nome del progetto si ispira all’alchimia che si è venuta a creare man mano che i suoni e le parole si incontravano e si fondevano tra loro, dando vita ad un risultato inaspettato.



Le note di un pianoforte jazz creano il sentiero attraverso cui risuonano versi e parole che sembrano fermare il tempo; il contrabbasso dialoga e si affida a ritmiche e timbri del mondo musicale arabo dando vita così a un’esperienza acustica che non si lascia definire, sfiora il tarab, concede l’estasi.



Il 23 febbraio 2018 uscirà, con distribuzione mondiale, il primo lavoro discografico del gruppo intitolato Acoustic Tarab Alchemy, per l’etichetta americana Odradek Records.



Il disco verrà presentato in anteprima all’Accademia Filarmonica Romana venerdì 19 gennaio 2018.





A.T.A. sono:

Houcine Ataa: voce, percussioni

Gaia Possenti: pianoforte

Bruno Zoia: contrabbasso 5 corde

Simone Pulvano: percuoteria



*****



Musicalmente nasco come cantante sufi, canto mistico e religioso del mondo arabo. Avendo trascorso molto tempo in Europa ad ascoltare musica jazz e blues, ho sentito a un certo punto l’esigenza di creare un linguaggio nuovo, che unisse le mie origini e la musica che respiravo. Il risultato dell’esperimento è stato per me sorprendente.

Voglio ringraziare i miei musicisti e Odradek che ci ha dato l’opportunità di realizzare il nostro primo disco.

Houcine Ataa





Acoustic Tarab Alchemy per me è un’esperienza unica perché non mi ero mai confrontata con un approccio e un linguaggio musicale, quello della world music, così diverso da quello “accademico” al quale ero abituata. Con Houcine, Simone e Bruno sono salita su una “carovana” di suoni e immagini per me nuovi ed indimenticabili. Mi piace pensare a questa “carovana” e visualizzarla mentre si espande sempre di più, ospitando quante più persone vogliano parlare e ascoltare questa particolare forma di esperanto musicale che abbiamo creato insieme, cercando di unire Oriente e Occidente attraverso la musica.

Gaia Possenti





Nei variegati panorami musicali che ho percorso - la musica classica, il jazz, la word music - l'incontro con i musicisti di Acoustic Tarab Alchemy ha creato un nuovo spazio in cui dimorano tutte le mie anime. Seguendo le orme dei Maestri nell’intento di trovare un nuovo linguaggio, abbiamo sviluppato e interpretato i brani di questo CD con libertà e cura, inserendovi ognuno il proprio vissuto musicale in una sintesi perfetta. Dialogando in simbiosi, le nostre diverse espressioni parlano ora una sola, unica e nuova lingua. E da qui, per me, parte un nuovo appassionante viaggio.

Bruno Zoia





Quando Houcine per la prima volta mi ha parlato della sua idea di mettere in musica i canti sufi con cui era cresciuto, non pensavo che in poco tempo saremmo arrivati a creare un sound del genere. Grazie al coinvolgimento di Bruno e Gaia, i brani sono usciti fuori uno dopo l’altro con una grande naturalezza e allo stesso tempo con un quid alchemico, una forza e un fascino che nascono dalla compenetrazione osmotica di strumenti ed esperienze solo apparentemente lontani.

Simone Pulvano





A.T.A.

Presentazione in anteprima del nuovo disco

Acoustic Tarab Alchemy

Venerdì 19 gennaio 2018 – ore 20,30

Sala Casella

Accademia Filarmonica Romana

Via Flaminia, 118 - ROMA



INFO: promozione@filarmonicaromana.org

Tel. 06 3201752



Preacquisto su vivaticket: http://bit.ly/2CDDhVZ