Martedì 24 Settembre // Acoustic Disorder [live] al Crash Roma. Apertura: dalle ore 18:00 . Cena + Live: dalle ore 20:30 . Prenotazioni tavoli per cena: 320.0954655 . Free Entry / Prenotazione consigliata.



Crash [A]Live presenta: ACOUSTIC DISORDER - Francesco Lattes, voce dei New Disorder, una delle band underground italiane più apprezzate sia sul territorio nazionale che all'estero, e Fabrizio Proietti, ex chitarrista dei New Disorder, professionista della sei corde classica e apprezzato concertista ed insegnante, per la prima volta al Crash Roma.



I due musicisti proporranno per l'occasione un repertorio di brani storici dal Funk al Rock, passando per il Grunge dalle atmosfere più introspettive. Una serata di musica ed emozioni, assolutamente da non perdere!



CRASH [A]Live è un percorso tra progetti artistici di particolare intensità, che muove i suoi passi al Crash, un salotto informale in stile industriale rivisitato nel cuore del quartiere Trieste a Roma.



Crash [A]Live è oltrepassare confini. Crash [A]Live è il momento in cui l’artista supera il presente e affianca la dimensione comunicativa a quella creativa, imprimendo diverse espressioni di sé nella memoria di chi ascolta. Crash [A]Live è sopravvivere al tempo. Crash [A]Live è il luogo dove le vibrazioni sonore trascendono le distanze create dai filtri della tecnologia, invitandoci a entrare in contatto con le nostre emozioni più profonde. Crash [A]Live è essere vivi.



Crash Vibes & Wines è drink, food e musica dal vivo. Aperitivo, cena, dopocena, mixology e anche proposte vegetariane e vegane. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.