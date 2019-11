Acido di Eleonora Manara al Teatro Portaportese

COMUNICATO STAMPA

Teatro Atelier

Presenta

Eleonora Manara

in

ACIDO

di

Enza Li Gioi

Regia Margarita Smirnova

Scene e costumi Alexandros Mars

Luci e suoni Ielizar Gatti

Il 25 novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne approda al Teatro Portaportese , all’interno della rassegna Civilmente Oltre il pregiudizio il toccante spettacolo ACIDO di Enza Li Gioi con Eleonora Manara per la regia di Margarita Smirnova.

Una donna legata da molti anni a un uomo mediocre ma infedele e indifferente ai suoi sentimenti decide, dopo che lui l'ha lasciata per mettersi con un'altra, di iniziare una nuova relazione con un uomo che la rende felice.

Ma l'ex, pur essendosi ormai accasato e aver avuto addirittura un figlio con l'altra, continua a controllare la sua vita e di fronte a questa nuova situazione reagisce sfigurandola con l'acido.

La donna, ricoverata in una clinica per la ricostruzione plastica dei tessuti danneggiati, privata anche della vista, riflette sulla sua vita e sulla condizione femminile, nonché sull'ancestrale conflitto tra il maschile e il femminile chiamando in campo il ruolo delle donne nella Storia, nell'Arte e nella Letteratura.

Le sue riflessioni la condurranno alla fine a prendere una decisione coraggiosa e davvero insolita.

TEATRO PORTAPORTESE

Via Portuense 102 – Roma Tel.065812395

BIGLIETTI

INTERO 15,00 EURO (13,00 EURO +2,00 DI TESSERA)

RIDOTTO 12,00 EURO (10,00 + 2,00 DI TESSERA)