Achille Lauro in concerto a Roma

Dopo il successo alla 69° edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano “Rolls Royce”, Achille Lauro si prepara ad iniziare il suo tour in giro per l'Italia.

L'Achille Lauro Live 2019 avrà inizio il prossimo 10 maggio e sbarcherà in molti dei più importanti club d’Italia.

Questi gli appuntamenti ad oggi confermati:

10 maggio alla Casa della Musica di Napoli;

11 maggio all’Atlantico Live di Roma;

18 maggio al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO);

19 maggio al Fabrique di Milano;

23 maggio al Tuscany Hall Teatro di Firenze;

24 maggio al PalaEstragon di Bologna;

07 giugno al Nameless Music Festival di Barzio (LC);

08 giugno al Core Festival di Treviso.

I biglietti per tutte le date del tour prodotto da Friends & Partners sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it.