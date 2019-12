Achille Lauro festeggia 30 anni con un concerto a Roma

Festeggiare un compleanno importante come quello dei 30 anni, nella sua città, con i suoi fan e durante un concerto. Questo il desiderio di Achille Lauro, diventato presto realtà. Il rapper ha deciso di festeggiare i suoi trent'anni con un evento speciale nella sua Roma.

Achille Lauro, concerto a Roma nel 2020

Il prossimo 31 ottobre 2020, nell’anno del suo 30esimo compleanno appunto, Achille Lauro si prepara per un nuovo concerto che sarà un viaggio nel tempo e che manderà in corto circuito i generi musicali: presente e passato si fonderanno in un’interpretazione personale che guarda al futuro.

"30 anni di Roma" è il titolo del concerto speciale in programma presso il Palazzo dello Sport. Maggiori dettagli su TicketOne.it.