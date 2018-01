Accenti. Itinerari in musica con Elisabeth Cutler feat. Mats Hedberg

con Elisabeth Cutler - American songwriter

Feat. Mats Hedberg (Svezia) - chitarre

Elisabeth Cutler

"Elisabeth scrive canzoni che offrono scorci intelligenti e introspettivi visti attraverso una lente musicale multicolore… una chitarrista abile e un'ottima arrangiatrice.” - Guitar Player Magazine

In un mondo abbagliante nel quale si corre sempre e si pone poca attenzione a tutto, Elisabeth Cutler emerge come una delle rare artiste che offrono emozioni intime, oneste e sofisticate nelle sue canzoni e nei suoi concerti.

Vive in Italia e ha viaggiato con i suoi tour in tutta l'Europa durante gli ultimi 10 anni. Elisabeth è nata e cresciuta in Nord America preparando e migliorando il suo stile nella sua casa di Boston e più tardi a Nashville. Trae ispirazione dallo stile e dalle canzoni di grandi artiste come Joni Mitchell, Diana Krall e Norah Jones. Così Elisabeth crea un suo personale stile e percorre un sentiero di vivace crescita musicale miscelando sapientemente elementi di vari stili: il jazz, il folk e il blues.

I critici descrivono Elisabeth come una dinamica cantautrice, un’ottima esecutrice e un’esperta leader di gruppi musicali. Sul palco esibisce doti di rara ed affascinante maestria. Ha portato le sue canzoni su prestigiosi palcoscenici come quelli del The Bitter End, della Galleria CBGB di New York, il Festival del jazz di New Orleans e il Kerrville Folk Festival.

"Un pop acustico intelligente e molto curato… il suo particolare punto di vista. Un suono maturo e profondo grazie ad eccezionali arrangiamenti… sperimenta con forme e colori musicali piuttosto che aderire a formule precostituite… melodie meravigliose e potenti." - Michael McCall - The Nashville Scene



