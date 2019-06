Accademia Festival ... in jazz 2019

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno torna, per la quarta edizione, Accademia Festival ... in Jazz, una rassegna di musica Jazz che si completa con delle Masterclass organizzata grazie all'Accademia Musicale Romana e al comune di Saracinesco.



L'evento è ospitato nel comune di Saracinesco, caratteristico paese alle porte di Roma, che per il quarto anno consecutivo vedrà la presenza di jazzisti di livello internazionale che terranno concerti e, come negli anni precedenti, Masterclass rivolte a tutti i giovani musicisti che vogliono perfezionare la propria preparazione. Un'occasione per ascoltare del buon Jazz, godere della piacevole frescura e approfondire il proprio sapere con importanti Maestri.



La direzione artistica è affidata a Gabriele Buonasorte e Giuseppe Martone, artisti ed organizzatori di grande preparazione ed esperienza.





Venerdì 28

Francesco Bearzatti "Roman Promenade"

Francesco Bearzatti // sassofono

Marco Siniscalco // basso

Alessandro Marzi // batteria



Sabato 29

Trio Principato - Negri - Marzi

Pierpaolo Principato // pianoforte

Mauro Negri // sassofono - clarinetto

Alessandro Marzi // batteria



Domenica 30

Esibizione degli allievi dei laboratori di musica d'insieme a seguire concerto di presentazione del nuovo album di Gabriele Buonasorte // Time Lapse - "The Taste of a 2nd Life"

Gabriele Buonasorte -// sassofono

John B. Arnold // batteria

Gabriele Lazzarotti // basso

Pierpaolo Principato // pianoforte



I concerti inizieranno alle 21:15, si terranno presso il Centro Polivalente e saranno tutti ad ingresso gratuito.



MASTERCLASS



28 giugno

Francesco Bearzatti: tecniche di Improvvisazione - fiati - musica d'insieme

Marco Siniscalco: basso - musica d'Insieme

Alessandro Marzi: batteria - musica d'insieme



29 giugno

Francesco Bearzatti: tecniche di Improvvisazione - fiati - musica d'insieme

Alessandro Marzi: batteria - musica d'insieme

Mauro Negri: tecniche di improvvisazione - fiati - musica d'insieme

Pierpaolo Principato: tecniche di improvvisazione - pianoforte - musica d'insieme



30 giugno

Mauro Negri: tecniche di improvvisazione - fiati - musica d'insieme

Pierpaolo Principato: tecniche di improvvisazione - pianoforte - musica d'insieme

John B. Arnold: batteria - musica d'insieme



Per info: +39 339 8787299 // info@accademiamusicaleromana.it



BlueArt Promotion

The Press Office for Quality Music

Rosario Moreno

Mobile: +39 335 52 57 840

moreno@blueartpromotion.it