Nasce l’Accademia dello Showroom: il 25 marzo a Roma il primo modulo

Vendere non è un’inclinazione naturale. O meglio: non è solo un’inclinazione naturale. Per eccellere ci vuole tecnica, studio e strategia. Nasce da questa considerazione l’Accademia dello Showroom, una vera e propria scuola pensata per formare i titolari di sala mostra e il loro staff. L’idea nasce da Veronica Verona, una business trainer specializzata nelle tecniche di vendita per i professionisti degli showroom. Il corso si compone di sei moduli che toccano tutti gli aspetti chiave per migliorare le performance dei rivenditori. Marketing, strategia e vision, metodi e tecniche, case history e team bulding sono i temi oggetto del percorso formativo.



«Oggi – sottolinea Veronica Verona – per distinguersi in questo settore è necessaria una serie di competenze, capacità e soft skill molto articolate. La complessità di questo lavoro è una sfida e una risposta a trend di consumo molto diversi rispetto a qualche anno fa. Viviamo in un’epoca di consumatori 3.0, di e-commerce e social: saper cogliere le sfide lanciate da questi nuovi equilibri è la partita da giocare ora. L’Accademia dello Showroom è un progetto che vuole formare e accompagnare i professionisti in un percorso di crescita a 360 gradi, aiutandoli a ottenere di più dal loro lavoro e con una prospettiva positiva verso un futuro a medio-lungo termine».



Il primo appuntamento è a Roma, il 25 e 26 marzo 2019, per parlare di posizionamento e marketing. Qual è il tuo posto nel panorama nazionale? Quali sono i tuoi competitor, come si muovono e come comunicano? Qual è la tua proposta e perché i clienti dovrebbero scegliere te e non i tuoi concorrenti? La risposta a queste domande aiuterà a capire come diventare un punto di riferimento nella mente delle persone e attrarne di nuove.



L’iscrizione al corso, o direttamente all’Accademia, può essere fatta on line, sul sito www.veronicaverona.it e può essere finanziata rateizzando il costo su 12 mesi grazie a un accordo con BPER Banca.



Per info: info@veronicaverona.it