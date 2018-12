“Il racconto di Natale” a Palazzo Chigi

Sabato 22 dicembre, alle ore 20, nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ci sarà l’atteso appuntamento natalizio con due Cori, il Coro in Maschera di Ariccia e il Gruppo Vocale Ottava Rima di Roma, diretti da Marta Zanazzi, e con Michela Cesaretti Salvi, voce narrante, Marina Vallini al pianoforte e Roberto Mele alle percussioni.

Introdotto da un suggestivo Gioco d’Ombre, il Concerto per voce narrante, ombre, cori, pianoforte e percussioni è intitolato “Il racconto di Natale”.

Una narrazione dalla Annunciazione alla nascita di Gesù condotta attraverso la forza vitale della Musica su un testo tratto dal racconto In nome della madre di Erri De Luca.

Un bellissimo appuntamento per scambiarsi gli Auguri di Buon Natale.

I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati al Palazzo Chigi di Ariccia sono realizzati dalla COOP ART con il patrocinio e il contributo del Comune di Ariccia , del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della Regione Lazio.



Per informazioni e prenotazioni

06 9398003 – 3331375561

info@concertiaccademiasfaccendati.it

www.concertisfaccendati.it