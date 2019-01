Absurderie al Teatro Sophia

Absurderie



12 e 13 gennaio 2019 ore 21:30

via della vetrina 7 a Roma

Di e con Daniele Marcori e Giulia Bornacin

Scenografie di Paolo Ricci



Due leggii in scena, due sedie e qualche oggetto. Questo basta per dare il via ad uno spettacolo folle, grottesco, emozionante.

In scena avremo due personaggi sorridenti e decadenti; una coppia che ha attraversato tutte le fasi di un rapporto e non sa più il perché resta insieme. Nella sua sontuosa e ammuffita villa, la coppia inviterà molti ospiti (il pubblico) per cercare di trovare nuovi stimoli e divertimento, mettendo in scena uno spettacolo che, fra letture ed interpretazioni, mostra uno spaccato di vita quotidiana.

Piccole storie che sottolineeranno lo scorrere del tempo nella vita della coppia, il loro destino, che, come in uno specchio, rifletterà il destino e lo scorrere delle vite di tutti noi.



Absurderie è uno spettacolo fra testo e improvvisazione teatrale, una raccolta di micro-atti teatrali ispirati alla drammaturgia di Eugene Ionesco e a tutti quegli autori che vengono impropriamente racchiusi dentro la scatola del “Teatro dell’assurdo”.

Il progetto “Absurderie – L’altra faccia della normalità”, parte con la pubblicazione di un libro omonimo: ABSURDERIE (Edito da Amazon nel gennaio 2018) ed è proprio da questo libro che lo spettacolo è tratto.



