Venerdì 13 Aprile 2018 ore 18.30



“Abstracted emotions”



Sondra Segala



Ancora una volta, monogramma presenta un’artista donna che espone per la prima volta a Roma, mostrando la sua forza all’interno della yuta da lei utilizzata come supporto delle sue opere.

“Nelle opere di Sondra Segala il colore è intenso, potente, totalizzante ed entra con veemenza sulla tela, la ricopre come un fiume tracimante. Il tratto è ritmico, repentino, a volte rabbioso, come uno scalpello usato in modo compulsivo, senza incertezze ne ripensamenti, il riferimento artistico ovviamente è riconducibile all’action painting, tuttavia con l’utilizzo di materiali poveri come stoffe, jute, raffie e carbone, ne consegue l’originale cifra stilistica presente in tutta la sua opera. Nei quadri di grande dimensione, l’impatto delle sovrapposizioni di colore acceso e il tratto marcato, ci accompagnano lungo primordiali sentieri e dionisiache visioni. Di fronte all’opera dell’artista, la nostra modalità di reazione è in un inno alla gioia, un’esplosione di vitalità che rispecchia la personalità dell’artista. “.



Catalogo in galleria a cura di : Alice Querin – Storica dell’arte