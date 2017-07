Abraxa Teatro presenta I volti di Faust

Abraxa Teatro, compagnia internazionale di sperimentazione, impegnata per la valorizzazione del teatro contemporaneo, ha scelto nel 2017 di allestire una nuova produzione, intitolata “I Volti di Faust”, di grande attrattiva culturale e spettacolare, per attuare un confronto tra innovazione, spessore classico dell’opera e sensibilità del pubblico. Una messinscena dell’opera particolarmente originale da presentare sia presso teatri che in luoghi all’aperto, in maniera sia itinerante che fissa.

Questo progetto, che già interessa docenti universitari e studiosi di teatro, è stato realizzato con una numerosa partecipazione di giovani attori under 35 con l’intento di proporre una nuova opera che contenga elementi e circostanze drammaturgiche tratte dai tre autori citati, per coniare una nuova unità stilistica che non sia più appartenente alle epoche degli scrittori sopra menzionati, ma si trasfiguri in un linguaggio unitario, antico ma efficacemente contemporaneo.



Lo spettacolo è il compimento di un viaggio artistico attraverso la mitica leggenda di Faust, è un grande affresco di immagini, un’azione totale tesa a coinvolgere gli spettatori in un ritmo affascinante di cambi di scena realizzati attraverso l’ideazione di spazi scenici configurati specificamente, per evocare un cosmo di ritmi e di emozioni suscitati dai testi di Marlowe, Goethe e Spies.

Uno degli elementi narrativi originali di questa nuova produzione di spettacolo dal vivo, è la condizione di far ascoltare i pensieri di Faust agli spettatori presenti. Il personaggio di Faust non parlerà mai direttamente ma le sue riflessioni e le sue risposte saranno udite tramite casse acustiche che imprimeranno alla voce registrata di Faust l’effetto di un pensiero ascoltato quasi di nascosto dal pubblico.



Il Coro si rivelerà come il terzo personaggio principale della narrazione dopo Faust e Margherita. Infatti si ribellerà al ruolo di comprimario narrativo e si arrogherà il diritto di interpretare i personaggi principali, tranne Faust e Margherita, di cui a volte diverrà il “doppio” in scena. Questa alternanza di presenze, rende straordinariamente incisive le personalità complesse di questi personaggi, offrendo sfaccettature e comportamenti diversi in relazione allo sviluppo della narrazione.



Mefistofele, l’Angelo del Bene, l’Angelo del Male, Wagner il servitore e Robin il clown, si succederanno nello sviluppo delle scene principali dell’opera: dalla spettacolarità dello Show dei Sette Peccati Capitali e delle danze orgiastiche della Notte di Valpurga alla drammaticità della Dannazione di Faust nello Studio, dall’Evocazione all’Albero Maledetto alla Gabbia del Patto di Sangue, dalla comicità e ironia dell’Osteria dei Lazzi e delle Apparizioni alla tenerezza dell’incontro con Margherita fino all’epilogo della scena del Carcere.



L’allestimento scenico e il coinvolgimento “vivo” di una multidisciplinarietà di linguaggi artistici: la poesia, il canto, la musica, la danza e la narrazione avranno una parte importante nell’innovatività dell’ideazione.







I Volti di Faust

progetto scenico originale tratto dalle opere di Spies, Marlowe e Goethe

drammaturgia, testo e regia di Emilio Genazzini



Faust vuole scalare la vetta dell’Olimpo ed essere come Giove in cielo/

Margherita cerca le stelle promesse nel libro del firmamento/

Coro e tu? / Che vuoi?

Avrò finalmente il mio posto di Drago/

Con avidità assaggerò pelle e voci dei personaggi…



Sabato 29 luglio 2017, ore 21:00

all’interno della rassegna TUTTI I COLORI DELL’ARTE.

Spettacolo itinerante presso gli spazi aperti e il teatro del Marconi Teatro Festival di Roma.