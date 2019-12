Il 26, 27, 28 e 29 Dicembre al Teatro Ghione rimarrete incantati davanti alle meraviglie di alcuni fra i più grandi illusionisti al mondo. Dopo il sold out dello scorso anno torna anche questo Natale a Roma l’immancabile appuntamento con la Magia, “ABRACADABRA La Notte dei Miracoli”.



La vera Magia del Natale in un grande evento che abbraccia la solidarietà, il ricavato sarà devoluto infatti a Uniphelan, e Antas Onlus.Sul palco per la prima volta in Italia, Benny Hiu Yeung Li da Hong Kong, con un originale numero che utilizza tecniche innovative di manipolazione.



Dalla Spagna un mago comico eccezionale, Jaime Figueroa, vincitore del Mandrake d’Or 2016. Il Campione italiano di Magia Mirco Menegatti, sicuramente il miglior numero di Magia con le colombe in Italia. Luca Lombardo un artista poliedrico, uno dei pochi trasformisti italiani che riesce a cambiarsi d’abito in soli 2 secondi! Alberto Giorgi e Laura vincitori del prestigiosissimo premio “Oracolo d’oro”, uno dei più importanti riconoscimenti nell’ambito magico mondiale. La contaminazione artistica quest’anno è affidata alla soprano Giapponese Yasko Fujii, nota in tutto il mondo della lirica. Gigi Speciale uno dei maggiori punti di riferimento nella magia per bambini, fonde l’arte magica all’unicità dei suoi incantevoli pappagalli. Ed infine la conduzione della serata sarà affidata ai Disguido, campioni Europei di Comedy Magic, un duo di fantasisti unici nel loro genere.



Orari:

26 Dic. ore 17:00 e ore 21:00

27 Dic. ore 17:00 e ore 21:00

28 Dic. ore 17:00 e ore 21:00

29 Dic. ore 17:00



Informazioni e biglietti:

m. info@abracadabrashow.it

t. 3880555349

