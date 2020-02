About Rajasthan - Vernissage Esposizione Fotografica

Non solo coworking

FOTO ALLA SCOPERTA DEL RAJASTHAN

Why Not Coworking inizia il suo format in Art!



Un coworking che diventa spazio espositivo gratuito per artisti emersi ed emergenti, un coworking che chiede agli artisti che espongono un piccolo impegno nel donare parte del ricavato della vendita delle opere alla ONG Wordsaveworld. Questo è il format Why Not Coworking in Art.



Venerdì 21 febbraio inaugura la stagione con il Vernissage di Marta Guidi, fotografa che ci racconterà di un viaggio in Rajasthan attraverso i suoi scatti che rimarranno all'interno degli spazi del coworking fino al 16 marzo.



About Rajasthan è un’esposizione fotografica dedicata alla testimonianza di aspetti reali e vicissitudini quotidiane dell’India e in particolare appunto della zona del Rajasthan, esposizione che cerca di tenersi il più possibile lontano dalle romantiche fotografie che nell'immaginario collettivo ritraggono questo paese come un regno magico fatto di Maharaja, elefanti, cammelli, palazzi, pavoni, perché la vera India è tutt'altro: “L’India assale, prende alla gola, allo stomaco. L’unica cosa che non permette è di restarle indifferente”, T. Terzani

.

L’idea di fondo del progetto è quella di documentare creando una comunione tra fotografie e testi per aiutare l’osservatore a cogliere maggiori informazioni e significati più profondi, andando quindi oltre la pura fruizione estetica della fotografia. Le foto generano l’emozione e danno un indizio che viene completato dai testi che le accompagnano.



L’appuntamento è per Venerdì 21 febbraio ore 18.30 presso Why Not Coworking, per il Vernissage di About Rajasthan, mostra fotografica a cura di Marta Guidi.