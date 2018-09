About Books | Shubigi Rao - Jaro Varga

Mercoledì 3 ottobre 2018 inaugura ad AlbumArte, spazio indipendente per l’arte contemporanea, la doppia mostra personale degli artisti Shubigi Rao (Mumbai, India, 1975) e Jaro Varga (Trebišov, Repubblica Slovacca, 1982) dal titolo About Books, a cura di Lýdia Pribišová. La mostra presenta per la prima volta in Italia una serie di opere appositamente riallestite per gli spazi di AlbumArte. Entrambi gli artisti – pur provenendo da differenti contesti culturali, sociali e politici – condividono una ricerca artistica affine dove il concetto di biblioteca viene considerato come costrutto sociale prodotto da un determinato momento storico, spazio di conoscenza e archiviazione ma anche di esclusione e strumentalizzazione politica.

L’artista Shubigi Rao, di base a Singapore e vincitrice recentemente del prestigioso Premio della Giuria del Signature Art Prize 2018, include tra i suoi campi di indagine la storia, l’archeologia, la neuroscienza, la linguistica e l’epistemologia. All’interno della mostra propone Written in the Margins, una serie di video e un disegno di grande formato tratti dal più ampio progetto in progress iniziato nel 2013 Pulp: A Short Biography of the Banished Book, uno studio sulla storia della repressione e della censura condotta attraverso l’indagine su collezioni, archivi e biblioteche, sia pubbliche che private.

Attraverso le vicende di questi luoghi, Shubigi Rao ha raccolto diverse storie sul sistematico sradicamento del sapere, l’oppressione attraverso il linguaggio e la resistenza civile a questi fenomeni. L’artista slovacco Jaro Varga lavora con un ampio spettro di tematiche che abbracciano la topografia geopolitica, gli archivi, la fallibilità delle istituzioni, gli eventi storici dimenticati, le memorie e le storie intime. Per About Books presenta tre installazioni site-specific: Library, bianca e anonima biblioteca domestica che invita i visitatori a porre, sulla sua superficie, i loro titoli preferiti, andando a definirsi sia come lavoro partecipativo che particolare indagine sulle tendenze sociali e politiche locali; Untitled II è invece una collezione di titoli di libri che, in modi diversi, contengono la parola ‘end’, ovvero fine. In Someone’s Else Dream, infine, è un insieme di copertine di libri cancellate che riportano una frase ispirata agli scritti di Foucault presenti nella sua Storia della sessualità: “Non posso liberarmi dall’oppressione del potere, della conoscenza e della sessualità”.

La mostra è stata realizzata con il supporto dello Slovak Art Council, dell’Istituto Slovacco a Roma e il National Arts Council Singapore.



Shubigi Rao (1975, Mumbai, India) attualmente vive e lavora a Singapore. Ha partecipato alla 3a edizione della Biennale di Pune (2017), alla 10a Biennale di Taipei (2016) e alla 2a Biennale di Singapore (2008). Residenze e Premi: Künstlerhaus Bethanien international artist residency, Berlino (giugno 2016 - maggio 2017), NTU-CCA Singapore (ottobre 2015 - gennaio 2016), Creation Grant (2013) for Pulp, Presentation Grant (2012, 2013), National Arts Council Singapore. Altri premi: Winston Oh Travel Award (2005), Student Development Award (2006), Award for Excellence in the Arts for outstanding student of the year (2008, 2006). www.shubigi.com



Jaro Varga (1982, Trebišov, Repubblica Slovacca) vive e lavora a Praga. Varga è curatore presso la HIT Gallery di Bratislava. Come artista ha esposto in mostre personali e collettive nel proprio Paese e all’estero: Where do we go from here? (Wiener Secession, Vienna, 2010); Public Folklore (Grazer Kunstverein, Graz, 2011); Delete (Slovak National Gallery, Bratislava, 2012); Vulnerable Failures (National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, 2013); City Diary, (Triangle Arts Association, New York City, 2013); Dysraphic City (Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlino, 2013); A Private Nationalism (Kunsthalle Košice, Košice, 2014); Plato’s Third Eye (MeetFactory, Praga, 2014); e altre ancora. Residenze d’artista: Museums Quartier 21, Vienna; Futura, Prague; Heppen Transfer, Varsavia; Air Krems; ZK/U Center for Art and Urbanistics, Berlino; Triangle Arts Association, New York. www.jarovarga.net



SCHEDA INFORMATIVA E INFO STAMPA

Mostra: About Books

Artisti: Shubigi Rao, Jaro Varga

Curatore: Lýdia Pribišová

Sede: AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma

Inaugurazione: mercoledì 3 ottobre 2018 dalle ore 18.30

Apertura al pubblico: 4 ottobre – 3 novembre 2018 | Ingresso gratuito

Orari: dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Informazioni: tel.: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | www.albumarte.org