Abilmente: Roma diventa capitale della creatività

Apre giovedì 27 settembre la 6° edizione di Abilmente Roma. La grande festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), in programma fino a domenica 30 settembre in Fiera di Roma (Padiglione 1 – Ingresso Est), si conferma un’occasione unica in cui vivere esperienze legate al Do It Yourself con oltre 500 eventi, mostre internazionali, workshop, corsi e dimostrazioni con le creative e Youtuber più seguite d’Italia. Abilmente Roma è il ritrovo delle community creative d’Italia, un’esperienza a 360° per creativi e curiosi che cercano ispirazione e nuove.

Abilmente 2018 a Roma

Novità dell’edizione 2018 della Festa della creatività che animerà la Hall 1 della Fiera di Roma è l’area Abilmente Live Show, dedicata ai tutorial dal vivo con i più seguiti influencer della manualità creativa in un susseguirsi di tutorial, dimostrazioni e minicorsi di manualità creativa per scoprire le ultime novità del DIY. Non solo i “classici” dell’handmade, ma anche moda fai-da-te, home decor, riciclo e riuso creativo, calligrafia, scrapbooking e ovviamente tante idee originali per realizzare addobbi e regali di Natale con creativi provenienti da tutto il mondo. Abilmente Live Show è realizzato in collaborazione con Lara Vella - Creare Insieme, Necchi, Francesca Blasi - Creazioni d’atmosfere, Pasticci di carta e Sara Marroni, Molly Makes, Eleonora Giuffrida - Miss Cake, Ieva Studio d’Arte, Calligraphy Gang, I Tessuti del riccio, Scrap It Easy, Vintage Paint, Laura Francione per Burda, Prym e Guetterman e il partner tecnico Maison du Monde. Programma aggiornato su www.abilmente.org.

Cucito, home decor e uncinetto

Decine ogni giorno i workshop in 7 sale tematiche su crochet, cucito fai da te, feltro, uncinetto freeform, calligrafia, patchwork, home decor e relooking. Laura Francione insegnerà i trucchi della sartoria veloce per cucire in modo rapido e semplice nel workshop “Sew Away... Cuci e porta via” in collaborazione con Mercerie Neri Distribuzione, Stoffabrics, GP Gutterman Prym, Bernina e Janome. Francesca Blasi dispenserà trucchi e consigli di home decor, restyling e relooking per rinnovare la casa con il workshop “Workshop fai-da-te per migliorare i tuoi ambienti e te stessa!” in collaborazione con Lachalk e Creazione D’atmosfere. Roberta Castiglione con il workshop “..di che crochet sei?”- LanaLab in collaborazione con Lana d’Abruzzo, proporrà 10 diversi corsi per utilizzare al meglio la lana naturale e imparare alcune tecniche di crochet nuove, facili e divertenti con cui confezionare abiti e accessori in Lana d'Abruzzo. Anna Esposito, porterà in scena le diverse tecniche legate alla lavorazione della lana cardata con corsi di kumihino e feltro ad acqua per imparare a realizzare accessori moda, per la casa e piccole sculture.

Laura Soria, terrà corsi dedicati alle tecniche uncinetto freeform. Calligraphy Gang, community di appassionati di calligrafia, introdurrà gli aspetti base della calligrafia e della bella scrittura. “Calligrafia Moderna con Brush Pen”, “Introduzione al Foundational” stile calligrafico molto versatile e “Costruzione di una Cola Pen”. Le Associazioni romane Quilt & Dintorni, QuiltiAmo, Scuola Romana Quilting e Ago & Filo di N.O.E terranno corsi di Quilt e Patchwork: i benefici di queste due tecniche saranno in mostra grazie al progetto di Marta Anzolla “StorytellingQuilt”, un racconto collettivo.

La Via delle Idee

Torna La via delle idee, lo spazio dedicato alle tendenze con una selezione delle migliori creative e blogger italiane, l’area interattiva ed esperienziale dove incontrare e conoscere le "guru" del settore, trovare ispirazioni, seguire dimostrazioni e corsi pratici. Ne La Via delle Idee: Emma Fassio, scrittrice, blogger, insegnante e stilista con la passione per i lavori a maglia e uncinetto, Carta e oltre, intreccio creativo con il riciclo della carta; Nerina Fubelli con il suo Crazy Crochet, propone tanti modi di lavorare per creare movimenti del tutto fuori dai vecchi schemi; Crochetdoll di Luisa De Santi, artista e designer triestina, utilizza le tecniche d’aguglieria da decorazione a vero e proprio strumento d’arte; Elementi Naturali di Isabella Alba, pittrice e artigiana tessile, organizza workshop per adulti e bambini sulle tinture naturali, shibori, ecostampe vegetali su carta e tessuto; Laura Giusti Bijoux, insegnante e designer di bijoux, con lei ogni perlina sarà al punto giusto; JS Embroideries di Jelena Saveljeva, ricamatrice, sviluppatrice e insegnante del ricamo Alta Moda, un’esperienza di ricamo con uncinetto di Lunéville e nella tecnica di Goldwork; Julie Romero, sognatrice e romantica ricamatrice specializzata nel ricamo di haute couture; Bijouxmania di Ferrari Loredana, insegnante di tutti i segreti della bigiotteria, con le tecniche più diverse; Monica Vinci, Jewelry Designer, artista del bijoux, crea gioielli con le diverse tecniche di peyote, ricamo, uncinetto, soutache e altro ancora; Jolanda Violante Bead Crochet Design, designer di bijoux, presenta un mondo di musica e di perle; Manuela Tamburelli di Pasticci di carta, artigiana digitale e paper artist che ama cambiare destinazione d’uso alla carta; Pan di Lattice, ideato da Gerolama Nieddu, un materiale innovativo super modellabile, imprimibile, sfumabile senza uso di calore.

Influencer, blogger e youtuber della creatività

Partner di Abilmente Roma anche Flying Tiger Copenhagen che porterà nel suo coloratissimo stand (324), 7 tra influencer, blogger e youtuber per un intenso programma di workshop e laboratori creativi. Si inizia con Ornella Sprizzi di @Mammamatta con "10 storytelling tips - oggetti che raccontano emozioni" e Sara Sebastiani di @bluebelldesign con “Origami Creativi”e si continua con Silvia Raga di @giochi_di_carta con “Doodling e lettering creativo”, Eleonora Giuffrida di @ele_misscake con “Cupcake con personaggi 3D in pasta di zucchero”, Manuela Diani di @pinkfrilly con “Paper Crafting”, Marika Milano di @breakfast_and_coffee con “Styling Fotografico Creativo”, Anita Checcacci di @anitacheccacci con “Come realizzare un Bullet Journal” e “Laboratorio mamma e bambino!”. Nell’Area Kids per la prima volta ad Abilmente Roma un programma di laboratori per i piccoli creativi. Si inizia domani con “Portachiavi Squishy” e nei giorni seguenti appuntamento con “Acchiappa sogni”, “Box per il tuo snack” e “Slime che passione!”.

Diritti e rovesci: le iniziative di solidarietà

Ad Abilmente Roma trovano spazio alcune iniziative speciali come “DIRITTI E ROVESCI”, area a cura delle Associazioni “Sul Filo dell'Arte” e “Magliuomini” a sostegno dell’iniziativa “Una rosa bianca per Martina e Alessia” promossa dall'Associazione LatinaKnitCrochet e ideata per ricordare Martina e Alessia, vittime lo scorso 28 febbraio 2018 della tragedia di Cisterna di Latina. Nel knit café floreale sarà possibile acquistare una spilla con rosellina confezionata per la raccolta fondi e realizzare delle rose bianche che il 25 novembre a Cisterna di Latina, in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere, diventeranno un’opera collettiva.

Presente, infine, Federcasalinghe, l’associazione rosa per la crescita e la dignità delle donne, con lo stand n. 431 “Donne Europee Creative” e corsi divertenti di bijoux e decorazioni natalizie.