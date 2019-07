Arriva alla Nuova Fiera di Roma, dopo l'estate, Abilmente, il salone delle idee creative.

Che cos'è Abilmente

Abilmente è la fiera che proprio non puoi perderti interamente dedicata alla manualità creativa! Una manigestazione che mette al centro il fai da te e non solo, per realizzare un bel po' di cose che potrebbero mandare fuori di testa gli amanti della creatiivtà, dei lavori manuali, delle idee fantasione.

Come? Con corsi, migliaia di corsi, dove metterti alla prova per migliorare le tue tecniche fai-da-te o anche impararne da zero. Con Live Show, con le dimostrazioni delle creative più gagliarde che ci siano. E con espositori specializzati, con tutti i prodotti e i materiali di cui hai bisogno per le tue creazioni DIY, i tuoi lavoretti e (in caso fossi particolarmente potente) le tue magnifiche opere d’arte!

Abilmente è in programma alla Nuova Fiera di Roma dal 26 al 29 settembre.

Informazioni su Abilmente alla Fiera di Roma

Ingresso: EST

Padiglione: 3

Biglietteria:

Intero € 10

Ridotto € 8 con Cartolina Euro

Ridotto con Voucher Web € 8

Bambini gratuiti fino a 12 anni