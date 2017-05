La galleria dell'Ufficio Postale di Piazza San Silvestro ospita l'esposizione #ABILIinViAGGIO, il progetto costituito da 12 opere pittoriche realizzate da team di lavoro a collaborazione mista di abili e diversamente abili. La mostra è realizzata da 12 Associazioni Onlus operanti nel settore della disabilità in collaborazione al Liceo Artistico Enzo Rossi di Roma. Al termine di questa prima esposizione romana, le 12 opere partiranno per un Tour espositivo che toccherà alcune tra la principali Stazioni Ferroviarie RFI - Rete Ferroviaria Italiana. #ABILIinVIAGGIO è un progetto organizzato e promosso da Abili Oltre, la Smart Community nata per promuovere e favorire la costruzione di modelli lavorativi orientati all'armonizzazione delle identità produttive degli individui. Abili Oltre vuole puntare i riflettori sulla necessità-opportunità di ripensare ad una produttività economica orientata allʼinclusione della diversità, perché tutti nelle proprie possibilità possano trovare una realizzazione sociale e personale nel Lavoro.