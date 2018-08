Abel Ferrara presenta il suo film "Piazza Vittorio" a Notti di cinema

Domenica 2 settembre alle 21:00 Abel Ferrara presenta il suo film “Piazza Vittorio” nell’arena di Notti di cinema.

Per tre anni Abel Ferrara, regista newyorchese de Il cattivo tenente, New Rose Hotel e Pasolini, si è trasferito a Roma, a Colle Oppio, non lontano da Piazza Vittorio.

E alla storica piazza umbertina ha dedicato la sua ultima fatica, il documentario presentato Fuori Concorso alla 74° Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, per raccontare il microcosmo di persone, attività, incontri che abitano questa bizzarra realtà. In Piazza Vittorio, ci sono gli abitanti storici del quartiere Esquilino, romani d'origine, o gli artisti come Matteo Garrone e Willem Dafoe, così come i senza fissa dimora che stazionano nei giardinetti, e quelli che hanno trovato lavoro in zona.

C’è la proprietaria di uno dei più rinomati ristoranti cinesi di Roma, Zhou Fenxia , meglio conosciuta come Sonia, e il giovane senegalese che è arrivato quindici anni fa e ha trovato lavoro nel bar della signora Nunzia.

Nel suo doc Abel Ferrara racconta la situazione del quartiere, dando voce e risalto a tutte le parti coinvolte, con la solita schiettezza e la libertà che da sempre contraddistinguono il suo modo di fare cinema. Il risultato è un viaggio neorealista che sfocia quasi in una sorta di trattato antropologico sulla diversità e sull’integrazione su una delle zone più difficili e più vere di Roma, in cui da anni convivono tradizioni e culture differenti.