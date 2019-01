Abbraccia e difendi i tuoi alberi

Conferenza gratuita ospitata nel Giardino Botanico di Roma grazie alla collaborazione dell'Associazione Ecologica Romana. Il prof. Francisco Merli Panteghini tiene una conferenza dedicata ai motivi e alle buone pratiche con cui tutelare gli alberi, intesi come un patrimonio pubblico che la comunità locale deve tutelare e sviluppare. Settima tappa nazionale della conferenza che partita da Chioggia ha visitato Jesolo, Coneglaino V.to, Macerata, Viareggio, Firenze e proseguierà fino a fine gennaio. Elementi di fisiologia vegetale, funzione ecologica degli alberi, gli alberi in contesto urbano, buone pratiche agronomiche e strumenti di gestione efficaci dei patrimoni arborei pubblici e privati, corretta scelta delle varietà, azioni individuali a favore degli alberi, aspetti associativi e legali per la tutela. Info 328 7021253