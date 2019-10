Abbazia delle Tre Fontane. Tra arte e tradizione

Una visita guidata imperdibile per conoscere una delle abbazie più antiche della città. L’abbazia delle Tre Fontane venne infatti costruita sul luogo del martirio dell’Apostolo Paolo, decapitato intorno al 67 d.C.: secondo la tradizione infatti quando la testa venne tagliata fece tre balzi a terra da cui sgorgarono tre miracolose fontane. Avremo modo di visitare le chiese qui costruite dal Medioevo in poi e scoprirne i capolavori contenuti all’interno. Un viaggio nella storia e nell’arte!



Sabato 12 Ottobre 2019 ore 10:00

Via Acque Salvie n.1, all’ingresso dell’Abbazia

Quota di partecipazione euro 12 a persona. La prenotazione è obbligatoria.



“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/abbazia-delle-tre-fontane/