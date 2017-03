AB Management, la prestigiosissima agenzia di spettacolo romana, che da pochi giorni ha raggiunto il traguardo dei "vent'anni di spettacolo", ha il piacere di annunciare il tour più atteso degli ultimi tempi: "Rewind" - Ritorno al futuro! La prima data ossia il 31 marzo sarà all'Auditorium Castelli Romani di Cecchina (Rm) alle ore 21:00. Angela Di Cosimo, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo che noi meglio conosciamo come le "Ragazze di Non è la Rai" dopo aver collezionato strepitosi successi nelle precedenti date dell'11 e del 17 dicembre 2016, intratterranno nuovamente il pubblico, questa volta dei Castelli Romani, con lo show più strepitoso degli ultimi tempi: "Rewind" nato da un'idea dell'ormai conosciuto regista romano Luigi Galdiero. Ritroveremo le nostre beniamine in uno show che le vedrà esibirsi a 360°: Angela, Eleonora e Pamela balleranno, reciteranno e canteranno, il tutto rigorosamente "live". Si esibiranno sul palcoscenico riportando i cavalli di battaglia che le hanno rese famose e che ancor oggi migliaia di fan cantano insieme a loro. Uno spettacolo che mette a nudo anche alcune curiosità della loro vita privata, iniziando dall'adolescenza, alle prime delusioni d'amore, ai figli, passando attraverso lo strepitoso successo e la notorietà che il format "cult" per eccellenza gli ha dato. Parleranno anche di come, per loro, "Non è la Rai", sia stato il vero contributo in termini di notorietà, ricordando anche che la loro fama la devono alle notevoli esperienze artistiche che hanno avuto nel campo della tv, del cinema e della danza. Inoltre la consapevolezza del loro incontro viene data soprattutto da ciò che è sopraggiunto dopo "Non è la Rai", dai successi collezionati dopo il noto programma degli anni '90. Quindi non ci resta che annunciarvi la prima data italiana di questo attesissimo live tour il giorno 31 marzo alle ore 21:00, a Cecchina (Rm) per la regia di Luigi Galdiero le nostre beniamine del programma più discusso degli anni '90 Angela Di Cosimo, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo con la partecipazione straordinaria della cantante Valentina Galdiero, in uno show di rilevanza nazionale "Rewind". A distanza di venti anni, (1996-2016), le ragazze si incontrano sul palcoscenico dove riporteranno i loro successi più famosi. Pezzi che hanno fatto ballare più di una generazione. Canzoni che muovono ricordi e sentimenti di un periodo straordinario, vissuto dai fan, che attendevano per ore e ore, il loro passaggio sfidando il freddo e la pioggia, con la speranza di vederle anche se per pochi secondi. Angela, Eleonora e Pamela ad oggi ricevono lo stesso affetto e successo di allora, anche se per vent'anni le loro strade si sono separate, intraprendendo destini diversi (chi nella tv, chi nella danza e chi nel teatro) oggi si sono incontrate nuovamente, più belle e frizzanti di prima, più brave di prima, ma soprattutto più determinate di allora. Ma per non perdere il posto in prima fila vi invitiamo a telefonare ai numeri 334 8052241 oppure 335 6125036 o a recarvi, per maggiori informazioni, a teatro nei giorni lunedi/martedi/giovedì dalle 17.00 alle 18.30 per prenotare il biglietto ed assistere ad uno spettacolo che vi lascerà di stucco! Link Utili rewindnonelarai@gmail.com; https://www.facebook.com/groups/1032775193534521/ Info biglietti - 334 8052241 oppure 335 6125036 Botteghino teatro 06 97249278 Prevendita in teatro lunedi/martedi/giovedì dalle 17.00 alle 18.30