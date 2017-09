OY e NicoNote a Villa Ada

Gli ultimi colpi di coda estivi non fermano la voglia di musica di Villa Ada Roma Incontra il Mondo - Villaggi Possibili, cento per cento a firma Arci Roma, che prolunga il fitto cartellone di appuntamenti fino al 17 settembre. Ben due i palchi che vedranno susseguirsi artisti di calibro internazionale sin dal tramonto, con concerti gratuiti, per proseguire, come da tradizione, fino a tarda notte.

A Villa Ada OY e NicoNote

Il 13 settembre arriva per un grande concerto la miscela caleidoscopica tra Africa e Europa degli OY che si esibiranno con NicoNote, l’artista italo-austriaca che unisce musica e teatro. Apre la serata il concerto al tramonto della cantautrice Sara Jane Ceccarelli sul palco D’Ada live con la chiusura di Dj Mangoo.

OY a Villa Ada

Dopo aver già conquistato un ampio pubblico in svariati paesi, ritorna l’ineguagliabile duo composto dalla cantante e musicista svizzero-ghanese Joy Frempong e dal produttore e musicista Lleluja-Ha con nuove canzoni dall’altro mondo.

Il nuovo album degli OY è un’opera spaziale – un’avanguardia che si balla attorno ad un nucleo di loop vocali, elettronica e batteria. Narra la storia del futuro prospero dell’umanità su un pianeta chiamato “Space Diaspora”, nel quale gli esseri umani hanno finalmente sviluppato la capacità di imparare dai loro errori.

L’esibizione esilarante e dinamica degli OY ha già elettrizzato miriadi di persone nel corso di eventi prestigiosi come Transmusicales, Les Eurockéennes, Sonar, SXSW, Montreux Jazz… e adesso sono tornati in tour con una nuova performance, energica e colorata.

Pre-show: NicoNote

NicoNote aka Nicoletta Magalotti (1962) Italo/austriaca con base nella felliniana Rimini è cantante, autrice, performer della scena indipendente. NicoNote ha sviluppato un personale linguaggio tra musica e performance dando vita a un gruppo di lavoro mobile e interdipendente. Agisce in territori molteplici legati al teatro, alla musica, alle installazioni, al clubbing sperimentando diversi linguaggi dello spettacolo vivente. Ha all’attivo tournée musicali e teatrali in Italia, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Rep. San Marino, Polonia, Rep. Ceca, Ungheria, Danimarca, Olanda, Spagna, Portogallo, Grecia, Israele, Canada, Argentina, Brasile.