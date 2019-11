"A tutto Pesce", tutti i weekend al Castello Miramare

Il Castello Miramare di Maccarese non va in letargo; e anzi, lancia il nuovo progetto, "A Tutto Pesce": pranzi e cene a base di pesce fresco, in una location mozzafiato, e ad un prezzo "amico".

"Non si può Pensare bene, Amare bene, Dormire bene, se non si ha mangiato bene". E' questo il motto con il quale è stato presentato il nuovo format di pranzi e cene speciali che si terranno tutti i weekend al Castello Miramare:

- Cena del Venerdì

- Pranzo e Cena del Sabato

- Pranzo della Domenica

A partire da novembre, infatti, Il Castello Miramare è pronto ad offrirvi la qualità del pesce sempre fresco, la cucina di un grande chef, una location straordinaria, e il tutto ad un prezzo che "si fa ad un amico".

I saloni del Castello sono spaziosi ed eleganti, in grado di ospitare tranquillamente cene per 400 persone; gli spazi interni ed esterni offrono la possibilità di scegliere angoli e location sempre suggestivi.

Il menu

- 6 Antipasti misti

- Un primo a scelta tra Risotto alla crema di scampi o spaghetti alle vongole

- Un secondo a scelta tra frittura di calamari e gamberi o filetto in crosta di patate

Al costo di soli € 30,00

Prenotazione Obbligatoria: 06 66561500 / 3939508307