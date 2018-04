A Toys Orchestra al Monk. A quattro anni di distanza da “Butterfly Effect” gli ...A Toys Orchestra tornano con un album che ha il suono del battito cardiaco.

“Lub Dub”, undici tracce come tappe di un viaggio in un’intimità seducente e straziante. Un disco che trova nella sensibilità emozionale dell’ascoltatore il suo interlocutore privilegiato. Espressione dell’anima di una band che ha scelto di non rinunciare alla propria libertà espressiva, ma di farne un baluardo. “Lub Dub” è il ritornello del cuore di tutti.

Che si fa canto di gioia o di dolore, d'amore o di odio, che si fa sussurro o urlo, battito o palpito. Perché il petto non solo batte, ma canta, parla, urla, bisbiglia.

Dopo la collaborazione con Nada Malanima che li ha voluti con sé come backing band ufficiale per tutto il tour relativo al suo nuovo album “L’amore devi seguirlo” (2016), nel 2017 arriva il tempo per rimettere a posto le idee, scrivere nuove canzoni e prepararsi per l’ingresso in studio sotto la guida di Giacomo Fiorenza alla produzione artistica.

Una vecchia conoscenza che torna a mettere lo zampino nella resa sonora delle nuove canzoni.