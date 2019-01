A Tolfa mostre e workshop di arte ceramica tra Italia e Scandinavia

Grazie alla grande qualità e quantità di eventi organizzati durante tutto il corso dell’anno, quando si parla di arte la Città di Tolfa (RM) e nello specifico il Polo Culturale e il Museo Civico confermano il loro carattere eclettico e la loro apertura internazionale. Dal 12 al 27 gennaio 2019 al Polo Culturale di Tolfa arriva l’evento di arte ceramica a ingresso gratuito “Impronte: percorsi di Arte Ceramica”, promosso dal Comune di Tolfa che vede la direzione artistica della ceramista finlandese Pirjo Eronen e il coordinamento dell’Associazione Chirone – già organizzatrice di precedenti mostre di arte ceramica di respiro internazionale come “Argilla e Fuoco”, “Ceramica in Fiore” e “From Pottery to Plastic” – grazie al contributo della Regione Lazio.

Il progetto, articolato in mostre e workshop, è dedicato al mondo della ceramica d’artista e vede il coinvolgimento di numerosi artisti ceramisti di caratura nazionale e internazionale che rappresenteranno attraverso le opere il loro rapporto con la terra e i materiali naturali: Elettra Cipriani, Angela Palmarelli, Rossana Scaffidi, Marco Vallesi, Oriano Zampieri, Pirjo Eronen, Brit Dyrnes, Anne Marie Hagerup, Barbro Hernes e Dorothea Hustad.

L’inaugurazione dell’evento avverrà il 12 gennaio alle ore 11:00 con l’apertura della mostra alla presenza degli artisti e una visita guidata a cura dell’Associazione Chirone.

La mostra sarà visitabile fino al 27 gennaio, durante questo periodo per gli amanti della disciplina o anche per i semplici curiosi, saranno realizzati 3 Workshop di Arte Ceramica a partecipazione gratuita.

Il primo, dal titolo “Impronte d’arte”, si terrà durante il giorno inaugurale dell’evento, alle 11.30, e sarà curato dagli artisti Marco Vallesi e Pirjo Eronen.

Il secondo, “Impronte di un viaggio” è dedicato alla terza età e si terrà mercoledì 16 gennaio alle 11.30, a cura dell’Associazione Chirone.

Il terzo Workshop è “Prime Impronte”, indirizzato a bambini e ragazzi e sarà realizzato sabato 19 gennaio alle ore 11 a cura dell’Associazione Chirone.

Per partecipare ai 3 Workshop è necessaria la prenotazione ai numeri 0766.92127 – 389.7824847 – 329.0222066.



Per info e approfondimenti: poloculturale.it – laboratorioboschivotolfa.jimdo.com