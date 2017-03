Il 2 aprile l'associazione SpamLife e Teatroinscatola metteranno in scena gratuitamente i poemi "La pineta di Mark" e "Algoritmi di genere", in occasione dell'evento di solidarietà "Insieme per il bene comune - Good Deeds Day" che si svolgerà a Roma dal 31 marzo al 2 aprile. L'appuntamento è sempre a Lungotevere degli Artigiani 12/14 , alle ore 16.30 con "La pineta di Mark" e alle ore 17.30 con "Algoritmi di genere". "La pineta di Mark", poema di Paolo Parisi Presicce, con accompagnamento musicale, racconta dei problemi e del disagio di chi è straniero. "Algoritmi di genere", di Michela Zanarella, con Chiara Pavoni e Giuseppe Lorin, parla della condizione di "essere uomini e donne di una società che deve imparare a riscoprire i valori della solidarietà, del rispetto, senza discriminazioni, senza esclusioni. Un dialogo in poesia a due voci tra le esistenze". Per partecipare è necessario prenotarsi compilando l'apposita form nella scheda dell'iniziativa: https://goo.gl/O0awBt Per informazioni: 06.44702178 - 06.491340 - benecomune@volontariato.lazio.it