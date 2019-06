A tavola con gli antichi Romani, presentazione e degustazione gratuita

A TAVOLA CON GLI ANTICHI ROMANI - Presentazione e degustazione

con G. Franchetti - F. Monaco - C. Conte



Venerdì 21 giugno alle ore 18 si terrà a Roma, presso lo Spazio Sinopie, all'interno di Palazzo Margani, un antico stabile medioevale, la presentazione del saggio storico

A TAVOLA CON GLI ANTICHI ROMANI, un vero viaggio alla scoperta di come mangiavano i nostri celebri antenati culturali, edito nel 2017 da Edizioni Efesto e che negli ultimi due anni è stato presentato in numerosissimi siti e musei archeologici di tutta Italia.

Il libro è stato scritto dal divulgatore storico Giorgio Franchetti, con alle spalle numerose partecipazioni ai documentari del settore storico sia italiani che internazionali, da Ulisse di Alberto Angela a History Channel e The National Geographic Channel.



Il volume rappresenta un vero e proprio viaggio alla scoperta della ritualità quotidiana dei Romani, per cercare di dare una risposta a una serie di domande, come: cosa mangiavano i Romani? Perchè? Hanno sempre mangiato così? Quanto spendevano quando facevano la spesa? E quanto c'è di vero nei famosi banchetti celebrati dal cinema?



A queste e altre domande si darà una risposta durante questa presentazione, molto colorita e a tratti divertente perchè affonda continuamente in parallelismi tra nostre usanze moderne e usanze romane, oppure trovando incredibili corrispondenze tra alcuni famosi socials moderni e i rispettivi dell'antica Roma, per giungere a scoprire che tantissime cose legate a questo argomento non le abbiamo inventate noi.



Questa presentazione, a differenza delle altre decine e decine già realizzate dall'autore, vedrà la presenza straordinaria della scrittrice e archeologa americana Farrell Monaco, esperta internazione di cibo e soprattutto di pane dei Romani; che illustrerà, durante il suo intervento, una incredibile serie di dati relativi alla panificazione ed esporrà alcuni suoi studi e personali teorie.



Al termine della presentazione ci sarà la possibilità di assaggiare una serie di cibi romani ricostruiti dall'archeo-cuoca Cristina Conte, che ha collaborato al volume ricostruendo in cucina

124 ricette partendo dagli scritti di Catone, Varrone, Apicio e Columella.



Il pubblico, in maniera assolutamente gratuita, potrà così assaggiare il libum di Catone, il pasticcio apiciano, il moretum di Columella, il savillum, o l'epytirum e mangiare del panis cibarius, oltre che incontrare di persona il celeberrimo garum, insieme ai suoi sottoprodotti, il liquamen e l'hallec.



Per l'archeloga americana sarà la prima volta assoluta in cui presenta i suoi studi al pubblico di Roma, un evento da non perdere!

La presentazione si svolgerà con l'ausilio di un videoproiettore con il quale i due esperti di cibo romano prenderanno idealmente per mano i presenti e li porteranno indietro nel tempo nel buio del secoli, in una incredibile esperienza visiva e sensoriale per scoprire davvero come mangiavano gli antichi Romani.



A TAVOLA CON GLI ANTICHI ROMANI

con Giorgio Franchetti, Farrell Monaco e Cristina Conte.



Venerdì 21 giugno ore 18 -

Spazio Sinopie - PALAZZO MARGANI, piazza Margana 39 - Roma



INGRESSO E DEGUSTAZIONE GRATUITI

