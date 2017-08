A synphony of techno: Carl Craig all'Auditorium

Leggenda vivente della musica Techno, il dj e produttore discografico statunitense Carl Craig ha cercato, in tutta la sua carriera, di rinnovare la definizione del genere di cui è assoluto pioniere facendosi conoscere come un’instancabile sperimentatore e affermandosi come uno dei più importanti punti di riferimento dell’odierna cultura musicale.

Versus Synthesizer Ensemble è il suo ultimo progetto realizzato in stretta collaborazione con il talentuoso pianista lussemburghese Francesco Tristano e nato da una primissima esibizione del 2008 presso la Citè de la Musique di Parigi, dove -con il titolo Versus- fu accolto da ben cinque standing ovation. Dopo quasi dieci anni di sperimentazioni e rielaborazioni, questa collaborazione, nata con l’ambizioso intento di tradurre le più celebri tracce composte dallo stesso Craig nel linguaggio sinfonico e orchestrale, riprende vita attraverso un album (pubblicato a maggio dall’etichetta Francese Infinè) e una nuova tournée.

Solo tastiere e sintetizzatori, questa volta, sono strumento con cui giocare e dare vita ad un live in cui cinque musicisti (tra cui lo stesso Tristano al pianoforte) si mettono all’opera per un nuovo imprevedibile processo di transcodifica.