A spasso con Trilussa, visita guidata teatralizzata nel Tridente Romano

Trilussa sornione e spesso impertinente a spasso per i vicoli del Tridente. Ve ricconterà der popolino, dai sorrisi del sovrano alle lacrime dello scopino. Si ciavete la forza de staje appresso, de tanto in tanto ve darà ‘na voce, fin a Piazza der Popolo, dalla Barcaccia ar Babbuino passanno pe li sagrati dove in notti come queste se po’ fi ni cojonati.

Una guida e due attori vi sveleranno aneddoti, leggende e storie legate alla Roma e ai sonetti pungenti del grande poeta romano. Un percorso tra l’onirico e il reale, tra il ricordo e l’ideale per conoscere i segreti del cuore storico della Città Eterna in compagnia di Trilussa in carne ed ossa e del suo fido servitore.



Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza di Spagna 93 – davanti negozio Dolce e Gabbana

Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, coupon teatralizzate, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 11€ under 18, 2€ under 10

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 -0651960876

Modalità di pagamento: in contanti alla guida

Div. abili: assenza di barriere architettoniche