Venerdì 25 maggio 2018, alle ore 21,00, la Capitale torna a popolarsi delle sue anime inquiete, in una cornice inedita e misteriosa, come solo “I Servitori dell’Arte” sono in grado di ricreare.

“A spasso con i fantasmi dell’antica Roma”, ricalcando le orme dell’originale format di successo “A spasso con i fantasmi di Roma”, ci conduce per mano in un viaggio ancor più a ritroso nella storia, tra le leggende e i misteri della Roma Antica, Repubblicana e Imperiale.

“I Servitori dell’Arte”, Associazione Culturale nata a Ladispoli (RM) nel 2008, nella loro umile, e al contempo nobile, missione di rendere l’Arte accessibile e fruibile da tutti, da sempre propongono laboratori artistici, serate a tema, stagioni teatrali e visite guidate animate che sanno abilmente mescolare il piacere didattico a quello del teatro di strada.

Il percorso tra i fantasmi di Roma

In un percorso che si snoda da Piazza del Campidoglio lungo Via dei Fori Imperiali, vi immergerete nella Storia, incontrando le anime che l’hanno scritta e vissuta in prima persona: Giulio Cesare, abile generale e politico che segnò il passaggio dalla Roma Repubblicana a quella Imperiale; Messalina, consorte dell’Imperatore Claudio, nonché una delle donne più belle e desiderate dell’antica Roma, la cui bellezza le fu

arma a doppio taglio; infine le Vestali, sacerdotesse dedite al culto della Dea Vesta.

Di quali storie e di quanti segreti verrete a conoscenza? Una Storia che si perde nell’alba dei tempi e che, per una sera, vi dà l’opportunità di essere complici, e non solo spettatori, su quel meraviglioso palcoscenico eterno che tutto il mondo ci invidia: Roma.

DETTAGLI EVENTO:

QUANDO: Venerdì 25 Maggio, ore 21.00 (ritrovo partecipanti 15 minuti prima).

PERCORSO: Da Piazza del Campidoglio lungo Via dei Fori Imperiali.

DURATA: 2 ore circa.

Percorso indicato per ogni età. Nessuna attrezzatura richiesta. E’ consigliato un paio di scarpe comode.

PRENOTAZIONE NECESSARIA. POSTI LIMITATI.

INFO:

www.iservitoridellarte.com

info@iservitoridellarte.com - 334.5393001